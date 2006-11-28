Апелляционный суд Киева реабилитировал Луценко

Генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО не готов дать оценку постановлению Апелляционного суда города Киева, который сегодня признал незаконным постановление Печерского районного суда столицы относительно обвинений министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО в коррупционных действиях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом генпрокурор сказал на пресс-конференции в Киеве, отвечая по просьбе журналистов прокомментировать информацию о сегодняшнем решении Апелляционного суда Киева в отношении Ю.ЛУЦЕНКО.

«Если оно (решение суда – УНИАН) есть, нужно почитать, чем руководствовался Апелляционный суд, и только после этого можно дать оценку», - сказал генпрокурор.

Как сообщал УНИАН, 20 ноября 2006 года Печерский суд Киева признал вину министра внутренних дел Украины Ю.ЛУЦЕНКО в совершении им двух правонарушений. Соответствующее постановление суд принял, рассмотрев два протокола Генпрокуратуры, в которых, в частности, указывается, что Ю.ЛУЦЕНКО неправомерно присвоил очередные звания сотрудникам милиции, а также за его подписью награждены два человека именным оружием МВД.

В тот же день Ю.ЛУЦЕНКО заявил, что готов доказывать свою непричастность к коррупционным действиям, включая обжалование в Верховном Суде Украины.