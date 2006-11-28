Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО прибыл в Минск, где примет участие в заседании Совета глав государств - участников Содружества Независимых Государств.

Как сообщал УНИАН, в Беларуси состоится встреча президентов государств - участников СНГ в узком кругу, после чего в расширенном составе начнется заседание Совета глав государств - участников СНГ.

В рамках визита планируется встреча В.ЮЩЕНКО с Президентом Узбекистана Исламом КАРИМОВЫМ и короткая беседа с Президентом Казахстана Нурсултаном НАЗАРБАЕВЫМ.

В.ЮЩЕНКО в поездке сопровождают министр иностранных дел Украины Борис ТАРАСЮК, министр экономики Владимир МАКУХА, заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ЧАЛЫЙ, председатель Государственного агентства Украины по инвестициям и инновациям Виктор ИВЧЕНКО.