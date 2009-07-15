Яценюк: договориться надо по трем пунктам, все остальное - бред

Лидер «Фронта перемен» Арсений ЯЦЕНЮК считает, что народным депутатам, прежде всего, нужно определиться по трем вопросам: программе развития Украины, Евро-2012 и бюджету на следующий год.

«Это те пункты, о которых нужно договориться. Все остальное - это политический бред», - подчеркнул он в интервью журналистам в Верховной Раде, сообщили УНИАН в пресс-службе “Фронта перемен”.

По его словам, в Украине не только подорваны признаки парламентаризма, но и «отсутствует парламент как таковой». «Блокирование трибуны не первый год происходит в украинском парламенте. Разве это признаки демократии!? Это уже рядовое событие, когда в Украине заблокирован парламент, это каждый день происходит», - подчеркнул А.ЯЦЕНЮК.

По его словам, «выход только один: создание реальных партий в Украине и, наконец, проведения президентских выборов”. “А уже с новым парламентом новый Президент обязан навести порядок в стране», - заявил народный депутат.

«Нужно всем, наконец, понять, что, скорее всего, придется идти на нормальные открытые прозрачные президентские выборы. Никому не удастся украсть президентское кресло. Но нужно как-то более-менее достойно прожить этот период времени до президентской кампании. Нужно определить хотя бы пакет того, о чем можно договориться», - отметил лидер «Фронта перемен».