Самые высокооплачиваемые комики по версии Forbes (фото)
“Мозги можно оставлять за дверью"
Еженедельник Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых американских комиков. Несмотря на печальное состояние экономики смех остается прибыльным бизнесом.
|Jerry Seinfeld
С июня 2008 по июнь 2009 года первая десятка высокооплачиваемых комиков в совокупности заработала $256 млн. Помимо выступлений на американском телевидении, они находят способы зарабатывать на рекламе, DVD, голливудских и телевизионных фильмах.
Первую десятку возглавляет Джерри Сейнфельд (Jerry Seinfeld), заработавший за 12 месяцев $85 млн. Значительную часть его дохода составили синдицированные сделки, связанные с комедийным шоу, которое он пишет, в котором снимается, одновременно являясь его продюсером. Свои заработки на телевидении он увеличил, участвуя в дорогостоящей рекламной кампании Microsoft.
|Chris Rock
Второе место занял Крис Рок (Chris Rock), заработавший $42 млн. За 12 месяцев он сыграл в нескольких фильмах, включая Madagascar: Escape 2 Africa, выпустил комедийное шоу Kill the Messenger и подписал контракт на книгу с издательством Grand Central Publishing.
На третьем месте чревовещатель Джефф Данхэм (Jeff Dunham), чей заработок, по оценкам еженедельника, составил $30 млн.
Появление в списке его имени не удивляет, так как за год он совершил около 145 гастрольных поездок.
|Jeff Dunham
Именно этого хочет сегодняшняя аудитория, отмечает Forbes.