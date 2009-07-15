Самые высокооплачиваемые комики по версии Forbes (фото)

Еженедельник Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых американских комиков. Несмотря на печальное состояние экономики смех остается прибыльным бизнесом.

С июня 2008 по июнь 2009 года первая десятка высокооплачиваемых комиков в совокупности заработала $256 млн. Помимо выступлений на американском телевидении, они находят способы зарабатывать на рекламе, DVD, голливудских и телевизионных фильмах.

Первую десятку возглавляет Джерри Сейнфельд (Jerry Seinfeld), заработавший за 12 месяцев $85 млн. Значительную часть его дохода составили синдицированные сделки, связанные с комедийным шоу, которое он пишет, в котором снимается, одновременно являясь его продюсером. Свои заработки на телевидении он увеличил, участвуя в дорогостоящей рекламной кампании Microsoft.

Второе место занял Крис Рок (Chris Rock), заработавший $42 млн. За 12 месяцев он сыграл в нескольких фильмах, включая Madagascar: Escape 2 Africa, выпустил комедийное шоу Kill the Messenger и подписал контракт на книгу с издательством Grand Central Publishing.

На третьем месте чревовещатель Джефф Данхэм (Jeff Dunham), чей заработок, по оценкам еженедельника, составил $30 млн.

Появление в списке его имени не удивляет, так как за год он совершил около 145 гастрольных поездок.

Его шоу Comedy Central имеет высокие рейтинги на кабельном телевидении, принадлежащем Viacom. Рекордные рейтинги получают его DVD на Amazon. "Больше всего я горжусь тем, что мое шоу не имеет никакой общечеловеческой ценности, - шутит Данхэм. - Я никого ничему не учу. Мозги можно оставлять за дверью".

Именно этого хочет сегодняшняя аудитория, отмечает Forbes.

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