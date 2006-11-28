Сегодня Верховная Рада может рассмотреть законопроекты о Голодоморе 1932-1933 годов в Украине.

Два соответствующих законопроекта стоят первыми для включения в повестку дня пленарного заседания парламента и принятия решения.

Первый законопроект внес в ВР 2 ноября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, определив его как безотлагательный для внеочередного рассмотрения. Законопроектом предлагается признать, что Голодомор 1932–1933 годов в Украине является геноцидом украинской нации. Также предлагается запретить публичное отрицание Голодомора 1932-1933 годов и ввести за это административную ответственность.

17 ноября Верховная Рада отложила рассмотрение этого законопроекта.

Второй законопроект “О Голодоморе 1932-1933 годов в Украине” был внесен 17 ноября тремя депутатами из фракции Партии регионов. Согласно этому проекту, “Голодомор 1932–1933 годов в Украине является злодеянием сталинского режима против человечества, национальной трагедией украинского народа” и “Публичное отрицание Голодомора 1932–1933 годов в Украине является надругательством над памятью миллионов жертв Голодомора, унижением достоинства Украинского народа”.