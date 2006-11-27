Парламент Крыма просит ВР ВР не приравнивать воинов УПА к ветеранам войны

Президиум Верховной Рады Крыма призывает депутатов Верховной Рады Украины не принимать закон о приравнивании воинов Украинской повстанческой армии к ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом говорится в обращении Президиума ВР автономии к народным депутатам Украины, текстом которого располагает УНИАН.

Президиум ВР Крыма напоминает, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО указом "О всестороннем изучении и объективном освещении деятельности украинского освободительного движения и содействии процессу национального примирения" рекомендовал парламенту Украины принять закон о приравнивании воинов УПА к ветеранам войны. Президиум ВР АРК обращается к народным депутатам Украины "с призывом не допустить принятия данного закона", поскольку считает, что попытка приравнять воинов УПА к ветеранам Великой Отечественной войны является попыткой "реабилитации в Украине пособников фашизма". "Президиум Верховной Рады Автономной Республики Крым обращается в Верховную Раду Украины с требованием не допустить национального позора - предательства подвигов наших отцов и дедов, отдавших жизнь за освобождение Украины от фашизма, осквернения памяти миллионов мирных граждан, убитых, замученных, искалеченных руками фашистов и их пособников", - отмечается в обращении.

Помимо этого, Президиум парламента Крыма просит ВР запретить деятельность политических партий и общественных организаций, пропагандирующих "человеконенавистническую идеологию нацизма и фашизма", а также требует запретить использование нацистской символики и распространение фашистской литературы.