Чем министр Вакарчук не угодил януковичам

“Сломал сотни тысяч судеб молодых украинцев... Унижает русскоязычное население”... Кремлевские кураторы упрекают “свои” политические силы в невыполнении обещаний... Вот уже три недели Партия регионов срывает работу парламента, ссылаясь на три причины: нежелание коалиции повышать социальные стандарты и снимать с должностей министра внутренних дел “пропойцу” Юрия Луценко и министра образования и науки „националиста” Ивана Вакарчука. С повышением „минималки” все понятно: чистый предвыборный пиар, средств на это нет и не предвидится. С Луценко тоже полная ясность – никогда Борис Колесников не простит ему четырех месяцев в СИЗО, а Ринат Ахметов – гаденького чая. И немецкие приключения Юрия Виталиевича являются не какой-нибудь причиной для его отставки.

Но почему так уцепились „регионалы” за Вакарчука-старшего? Похоже на то, что его отставки ПР добивается совершенно всерьез – в отличие от „повышения социальных стандартов”.

В ходе мощной информационной атаки на министра депутаты ПР приписали ему довольно много всевозможных грехов. Первой ласточкой стало открытое письмо одиозного Дмитрия Табачника, опубликованное еще в конце января. Иван Вакарчук оказался виновным и в коррупции в системе образования, и в обнищании учителей, и в „тотальной националистической пропаганде, которая и определяет содержание учебного процесса”, и во внедрении системы тестирования, которая „отучает учеников самостоятельно думать” с тем, чтобы воспитать их „в духе компрадорского национализма”. А страшнее всего то, что он предложил изменить ст. 5 Конституции Украины, чтобы определить украинский язык как язык обучения в Украине (!!!) Странная вещь, а какой же еще язык должен быть в этом государстве языком обучения на 18 году ее существования? Это – „компрадорский национализм”? А списывать на одного Вакарчука все действительно тяжелые проблемы, которые накопились за много лет, по крайней мере несправедливо.

Впрочем „шакала Табаки” уже давно не воспринимают всерьез даже в родной партии. Но в этот раз он явно был выразителем общепартийной линии, поскольку раз за разом начали появляться новые критические относительно Вакарчука комментарии и интервью „регионалов”. А 23 июня депутаты ПР Табачник, Бойко, Горбаль и Толстоухов предложили парламенту освободить министра от должности. В тот же день „сигнализатор” фракции ПР Михаил Чечетов, чья пухлая ладонь указывает послушным депутатом, как голосовать по тому или иному поводу, детализировал мотивы, которыми руководствовались его коллеги. Он возразил главе Секретариата Президента Вере Ульянченко, которая закономерно связала появление проекта постановления об освобождении Вакарчука с приближением президентских выборов. Нет, заявил «златоуст» ПР, Партия регионов желает освободить министра из-за того, что хочет „защитить интересы простых людей, прежде всего, молодых”. Оказывается, «Вакарчук своей бездарной политикой относительно проведения внешнего независимого оценивания сломал сотни тысяч судеб молодых талантливых украинцев. Он уничтожил среднюю школу... Еще он переписывает историю, вычеркнул из нее самое святое, то на чем нужно воспитывать патриотов – это Великая Отечественная война...»

Просто ужас. Не профессор, а демон какой-то с рогами. Вот только как это он умудрился переломить те сотни тысяч судеб? Это потому, что тесты на украинском писать пришлось? Так не по адресу критика, уважаемый пане Чечетов! Если какие-то судьбы и ломаются (и то много меньше, чем вы заявляете), то к этому причастны как раз те, кто призывал не изучать государственного языка, агитировал против этого детей и их родителей, кто тормозил создание украинских школ на Востоке и Юге Украины. Вас не раздражает ваш однопартиец, секретарь Донецкого горсовета Николай Левченко, который призывает вообще уничтожить украинский язык как явление? Может, его бы в отставку? Этот высокопоставленный чиновник-“регионал” и его коллеги-единомышленники как раз и являются главными виновниками проблем, которые возникают у молодых людей при составлении тестов. Здесь на редкость уместна пословица о перекладывании вины с больных голов...

А 24 июня включилась „тяжелая артиллерия”: в эфире Харьковской областной телекомпании лидер ПР Виктор Янукович заявил, что его политическая сила намеревается как можно быстрее уволить министра Вакарчука. Дословно – „метлой вымести”. За что? А за то, что спокойный и интеллигентный министр, оказывается „унижает русскоязычное население” и „осуществляет политику насильственной украинизации”. Вот так... Хоть бы какие-то слова Вакарчука привели – вроде тех - о „русскоязычных козлах, которые мешают нам жить”. И почему, скажите на милость, эта украинизация „насильственная”? Разве на пунктах сдачи тестов были беркутовцы с автоматами замечены? Не хочешь – не сдавай. Хочешь учиться дальше, выучи украинский язык, государственный, между прочим, напиши тесты – и учись на здоровье в лицее, гимназии, институте... И не слушай тупоумных левченков.

Того же 24 июня своего рода расширенный комментарий к заявлению Януковича выдала депутат ПР и бывшая журналистка Елена Бондаренко: эта самая „насильственная украинизация”, о которой сказал ее шеф, оказывается, потенциально снижает „конкурентоспособность наших детей. Ребенок, который вынужден почему-то по прихоти Президента и министра слушать сложные науки – математику, физику, химию, – на неродном языке, думает уже не о сути предмета, не о химических и физических процессах. Она думает о том, как перевести тот или другой термин”.

Интересно, не посещала ли эту госпожу мысль о том, что лучше всего было бы сделать так, чтобы украинские дети воспринимали украинский язык именно как родной и не имели никаких языковых проблем. Спокойно слушали бы естественные науки на родном украинском языке и легко жонглировали терминами. Имели бы четкую самоидентификацию, следовательно и большую конкурентоспособность. Честно говоря, непонятным осталось мнение Бондаренко, что, мол, тестирование отрезало путь к вузам тем, кто закончил школу 3–5–7 лет назад. Знакомство с материалами тестов убедило автора, что сдавать их значительно легче, чем прежние переходные и вступительные экзамены.

Нет, дело не в этом... И даже не в том, что в учебники по музыке для 8-го класса Вячеславу Вакарчуку посвящено 4 страницы, а „Битлам” – 2 (действительно некрасивый факт, нужно было по крайней мере не вестись на лизоблюдство). И не в том, что Вакарчук-старший до сих пор держит на всякий случай вакантным свое предыдущее место ректора Львовского университета. Даже в наши бурные и непредсказуемые времена это не очень этично.

Но освободить Вакарчука хотят как раз за „украинизацию” и „украинский язык”. Политолог Владимир Кулик объяснил, почему Вакарчук среди неугодных для „регионалов” правительственных чиновников занимает одно из главных мест: „Он отважился перейти от слов к делу: выпускники и поступающие на должность должны будут владеть государственным языком. А это не может не вызывать ненависти у людей, которые хотят быть элитой нации и в то же время игнорировать украинский. Для сторонников так называемого двуязычия – которое в действительности много где было бы российским одноязычием – скинуть его даже важнее, чем министра культуры Василия Вовкуна, который настоял, чтобы украинский звучал в кинотеатрах”.

Приближение президентских выборов еще больше заострило языковой вопрос для упомянутой Куликом „украинской не-украинской” элиты ПР. Когда-то идеологему „второго государственного” они сделали одной из основных во всех своих избирательных кампаниях. Коммунисты „витренковцы”, отечественные радикальные избиратели и кремлевские кураторы зачастую упрекают в невыполнении этих обещаний. Потому так важно достичь хоть какой-то победы на „языковом фронте”. Это обстоятельство является еще одной причиной такой иррациональной „жажды” лидеров ПР к свержению Вакарчука с министерской должности. Ведь министр стал одной из ключевых фигур в деле реального внедрения украинского языка в чрезвычайно важную – образовательную – сферу общественной коммуникации.

Николай Писарчук