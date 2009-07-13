Налоговиками занялась прокуратура: не заметили нарушений почти на 4 миллиона

17:08, 13 июля 2009
Политика
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Возбуждено уголовное дело

Прокуратура Кировоградской области возбудила уголовное дело по факту ненадлежащего выполнения служебных обязанностей работниками Ульяновского отделения Гайворонской межрайонной ГНИ, которые в ходе проверок не заметили нарушений почти на 4 млн. грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Установлено, что отмеченные служебные лица провели проверку соблюдения физическим лицом - предпринимателем требований налогового законодательства и составили акт с фиксацией незначительных нарушений. Впоследствии выяснилось, что частный предприниматель безосновательно завысил налоговый кредит на сумму свыше 500 тыс. грн. и уклонился от уплаты НДС почти на 3,7 млн. грн.

В другом случае служебные лица названной налоговой инспекции ненадлежащим образом провели проверку взаимоотношений налогоплательщика с другим субъектом хозяйствования, в результате чего госбюджет недополучил 100 тыс. грн. налогов.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.367 Уголовного кодекса Украины. Следствие по делу продолжается.

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