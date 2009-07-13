Выдрин: КПД у нынешней Верховной Рады ниже, чем у паровоза

Нынешний состав Верховной Рады является самым неэффективным за всю историю украинского парламентаризма.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил политолог, заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Дмитрий ВЫДРИН сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По его мнению, “этот парламент не сможет эффективно работать, ведь минимальное преимущество коалиции над оппозицией совпало с низким уровнем политической культуры”.

“Парламент эффективно работает с “минимальным зазором” (между численностью большинства и оппозиции – УНИАН) при условии высокого уровня политической культуры....”, - сказал политолог, отметив, что “в нашей Верховной Раде люди месяцами не появляются на работе, поскольку имеют бизнес, отдыхают на каких-то островах”.

При таких условиях, убежден Д.ВЫДРИН, “парламент не может работать, физически работать – это не позволяет уровень политической культуры”.

Он также отметил, что “нынешняя Верховная Рада является самой неэффективной за всю историю украинского парламентаризма”.

“КПД у нынешней Верховной Рады ниже, чем у паровоза. Если она не работает сейчас, то ситуация не изменится и в дальнейшем”, - убежден Д.ВЫДРИН.