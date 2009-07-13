Литвин догадался, что БЮТ и ПР уже почти договорились

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что фракции Партии регионов и БЮТ предварительно договорились о повестке дня на внеочередное заседание парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

По словам В.ЛИТВИНА, «очевидно, завтра состоится внеочередное заседание». Он добавил, что к нему еще не поступили 150 подписей народных депутатов и документы, необходимые для объявления внеочередного заседания.

В то же время В.ЛИТВИН сказал, что в случае поступления таких документов от сразу же объявит о внеочередном заседании и оно может начаться завтра в 16 часов.

По словам председателя ВР, предварительно на заседании предлагается рассмотрение трех вопросов: законопроекты, которые касаются банковской сферы, законопроекты относительно подготовки к Евро-2012 и изменения к закону о выборах Президента Украины.

На вопрос журналистов, достигнуты ли договоренности между фракциями Партии регионов и БЮТ, в результате чего будет разблокирована работа парламента, В.Литвин ответил: «Если говорю о предыдущем перечне вопросов, которые как раз совпадают с настроениями и устремлениями тех, от кого зависит безумная работоспособность Верховной Рады Украины...».

По словам В.ЛИТВИНА, «набор вопросов свидетельствует о том, что предварительные консультации проведены».