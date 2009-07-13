Тимошенко уже готова идти на уступки регионалам

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО призывает Партию регионов разблокировать работу Верховной Рады и провести во вторник пленарное заседание, посвященное исключительно рассмотрению архиважных для страны антикризисных законопроектов, регулирующих вопросы рекапитализации банков и успешного проведения в Украине Евро-2012.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета министров.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, первый антикризисный законопроект о рекапитализации будет способствовать дальнейшей стабилизации банковской системы, а главное - надежно защитит депозиты граждан, а тем, кто уже имеет с ними проблемы – позволит вернуть свои деньги.

Второй антикризисный законопроект, посвященный Евро-2012, не только финансово обеспечит проведение в Украине Чемпионата Европы по футболу, но и будет иметь колоссальный антикризисный эффект, поскольку предусматривает существенные инвестиции в инфраструктурные проекты, подчеркнула премьер.

Ю.ТИМОШЕНКО также предлагает безотлагательно принять во втором чтении закон о выборах Президента, поскольку в избирательную кампанию Украина должна войти с законодательной базой, которая сделает невозможными фальсификации, гарантирует честность и прозрачность избрания нового главы государства.

Ю.ТИМОШЕНКО призывает Партию регионов “проявить хотя бы минимальную политическую ответственность и обеспечить принятие сверхважных антикризисных законов, отложив в сторону все конфронтационные вопросы”.

В свою очередь премьер-министр, говорится в сообщении, “ради снижения температуры в сессионном зале” готова не настаивать на рассмотрении кадровых вопросов, отложив их до осени.

«Правительство один на один противостоит вызовам глубокого мирового экономического кризиса, ответственно делало, делает и будет делать все возможное, защищая Украину от его ударов, - отметила Ю.ТИМОШЕНКО. – Выполняя эту работу, мы вправе рассчитывать на поддержку Верховной Рады и представленных в ней политических сил. Мы призываем Партию регионов не самоослепляться политической борьбой, а видеть еще и страну, для защиты которой срочно нужны антикризисные законы».

Как сообщал УНИАН, фракция БЮТ инициировала проведение завтра в 16.00 внеочередного заседания Верховной Рады Украины.

Работа ВР была заблокирована две последних недели депутатами Партии регионов, которые требуют безотлагательно принять закон о повышении зарплаты и прожиточного минимума.