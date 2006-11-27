Мартынюк извинился за грубость и сказал, под кем ходит Янукович

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, пребывая с визитом в США в начале декабря, будет выражать не позицию Президента Украины, а позицию правительства и парламентской коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции первый заместитель председателя Верховной Рады Адам МАРТЫНЮК.

По его словам, в состав делегации войдут народные депутаты – члены антикризисной коалиции.

В США В.ЯНУКОВИЧ будет выражать «не то, что ему утвердит Президент своим указом, а то, что будет опираться на решение коалиции, потому что он ходит, простите за такую прямоту, возможно, и грубость, не под Президентом, как было раньше, а он ходит под коалицией, потому что он зависит от коалиции», - сказал А.МАРТЫНЮК. При этом он отметил, что это совсем не означает, что В.ЯНУКОВИЧ будет выражать позиции, которые не совпадают с президентскими.

По мнению первого заместителя председателя ВР, и коалиция, и правительство должны проводить согласованную как внутреннюю, так и внешнюю политику. По его словам, в ближайшее время парламент будет рассматривать законопроект об основах внутренней и внешней политики Украины.

По словам А.МАРТЫНЮКА, если в составе делегации будут представители фракции КПУ, то они будут отстаивать интересы Украинского государства.

Как сообщал УНИАН, 13 ноября Президент Виктор ЮЩЕНКО издал указ, определяющий некоторые вопросы дальнейшего развития украинско-американских отношений в связи с рабочим визитом премьер-министра в США. Цель указа - разработать единую консолидированную позицию Президента и Кабмина. Глава государства поручил правительству до 22 ноября подать ему на утверждение проект директив делегации Украины во время рабочего визита премьера.

23 ноября координатор парламентского большинства, лидер фракции Партии регионов Раиса БОГАТЫРЕВА заявила, что фракция Партии регионов сформирует делегацию, которая будет сопровождать В.ЯНУКОВИЧА во время его визита в США.