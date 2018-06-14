Вехи недели: Первая кровь регионалов, пирров транш МВФ и «сеятель правды» Литвин

Владимир Литвин стал сторонником проведения спаренных досрочных выборов Президента и Верховной Рады. Украине обещан третий транш кредита МВФ в обмен на секвестр бюджетных расходов. Нестор Шуфрич не словом, а делом поборолся за первые роли в Партии регионов.

Неработающий парламент – унылое зрелище. Народные депутаты либо демонстрируют непримиримость у парламентской трибуны, либо слоняются по Мариинскому парку с тяжелыми мыслями о потерянных отпусках. Гримаса судьбы: Юлия Тимошенко не ходит в Верховную Раду, поскольку руководит правительством, Виктор Янукович – из-за того, что ему стыдно в здании под куполом. Их соратникам приходится отбывать номер. Забавно наблюдать, как миллионеры с депутатскими значками выполняют задания десятников по блокированию работы законодательного органа. Со вторника по пятницу блокируют, на уик-энд летают в Крым – билеты в пределах страны для слуг народа бесплатные, вернее, за государственный счет. Не жизнь – малина, и незакрытая сессия в таких условиях вовсе не выглядит трагедией.

Правда, Владимиру Литвину такая ситуация не нравится. Казалось бы, Владимир Михайлович – опытный миротворец, который должен взять коллег-парламентариев измором, принудив к миру. Не тут то было: спикер пошел на обострение ситуации, призвав провести специальное заседание Верховной Рады с участием Президента и премьера, на котором дать оценку происходящему в стране и принять политическое решение о досрочных выборах главы государства и парламента. Вождь законодателей хорошо понимает, что руководит, мягко говоря, непопулярной в народе организацией, поэтому изо всех сил пытается расшатать и переломить ситуацию. Председатель Верховной Рады всей душой за открытые списки на парламентских выборах и отказ от рейдерских приемов во время президентских выборов. Литвин в последнее время неутомимо перемещается из одной телевизионной студии в другую, «сеет правду» и может рассчитывать на некоторые электоральные дивиденды. Вот только собрать ведущих украинских политиков за круглым столом в интересах страны ему не под силу.

Владимир Михайлович сетует, что предложение об откровенном диалоге в сессионном зале не нашло поддержки у политических лидеров страны. Ничего странного, ведь каждый из них уже действует по собственной предвыборной программе. Например, Виктор Ющенко во время расширенной коллегии Генеральной прокуратуры метал гром и молнии в адрес собравшихся. Президент был возмущен исчезновением экс-депутата Лозинского, словно и не обещал 5 лет назад, что закон будет один для всех. К счастью, от вспышки президентского гнева реально пострадал только один генерал, которому пришлось проглотить жвачку. Остальные служители Фемиды и охранники правопорядка слушали, но не слишком переживали, поскольку знают, что реальных рычагов влияния на ситуацию у главы государства нет. Подтвердил это и Юрий Луценко, отказавшийся увольнять главу Кировоградского УВД по требованию Ющенко. «Самый честный мент» в последнее время ведет себя вызывающе: отказался дать разрешение на обнародование данных расследования инцидента с его участием в аэропорту Франкфурта, проведенного немецкой стороной, и посоветовал своим оппонентам из Партии регионов «купить клизму для головы». Несложно догадаться, что такие пассажи министра внутренних дел плохо стимулируют парламентариев поддержать отмену депутатской неприкосновенности.

Юлия Тимошенко на минувшей неделе бичевала «финансовых террористов» из Партии регионов и очаровывала миссию МВФ. Премьер настолько решительно против необеспеченных доходами бюджета требований повысить прожиточный минимум, словно сама никогда не заигрывала с избирателями при помощи популистских приемов. Зато общение с Джейлой Пазарбазиолу, руководителем миссии МВФ в Украине, в правительстве признают удачным: обещано выделение нового транша кредита. Правда, Фонд, по всей видимости, будет настаивать на секвестре Государственного бюджета и оздоровлении «Нефтегаза» (читай – повышении цены газа для населения). Но пространства для маневра у Юлии Владимировны все равно не осталось, придется соглашаться.

Виктор Янукович узнал реальную силу собственного слова. Не успел лидер Партии регионов на встрече с будущими избирателями в Керчи заявить о готовности выиграть президентские выборы в первом туре, как Нестор Шуфрич, раздосадованный своим отсутствием возле партийного лидера в момент заявления, оторвался на его приближенном. Нестор Иванович разбил губу Сергею Лёвочкину – коллеге-«регионалу», представляющему в окружении Януковича «конкурирующую фирму» и курирующему график лидера оппозиции. Друзья Фирташа могут быть довольны: им удалось не допустить создания широкой коалиции, и удар Шуфрича, представляющего в рядах Партии регионов поклонников Тимошенко, это только подтверждает. Кстати, первый вице-спикер Верховной Рады Александр Лавринович от имени регионалов заверил, что партия не будет настаивать на досрочных парламентских выборах. Там, похоже, рассчитывают не тратить силы и средства, а лишь наблюдать, как волна народного гнева осенью вынесет Юлию Тимошенко из премьерского кресла.

Евгений Магда