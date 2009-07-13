Криль: Литвину поздно становиться в позу политика, который нужен стране

Народный депутат, председатель партии “Единый центр” Игорь КРИЛЬ заявляет, что председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН вместе с другим представителями власти должен отвечать за кризис в государстве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Единого центра», так И.КРИЛЬ прокомментировал заявления В.ЛИТВИНА о необходимости одновременных выборов Президента и парламента.

«Возглавлять политическую силу, входящуюы в коалицию, и не нести ответственности за беспорядок во власти, невозможно. Поэтому В.ЛИТВИНУ поздно вставать в позу политика, который нужен стране, – за беспорядок, господствующий в Верховной Раде и в Украине, он отвечает на равных с (премьер-министром) Юлией ТИМОШЕНКО», - заявил И.КРИЛЬ.

При этом он напомнил, что еще в феврале 2009 года, когда «Единый центр» в “Плане обновления страны” предложил проведение одновременных выборов, В.ЛИТВИН “проигнорировал” эту инициативу.

«Тогда спикер пытался не замечать полной несостоятельности власти. Да и не удивительно – тогда его главной задачей было сохранение кресла председателя парламента, а судьба страны интересовала его меньше всего. Поэтому, как и премьер и лидер оппозиции, он “проспал” лучшее время для перезагрузки страны. А когда на горизонте замаячило кресло Президента – вдруг прозрел и начал агитировать за одновременные выборы», - отметил председатель «Единственного Центра».

По словам И.КРИЛЯ, менять ситуацию в стране надо было еще “позавчера”, а сегодня гласные заявления политиков ничего не дадут без конкретных шагов.

Он убежден, что для “перезагрузки” власти следует ввести открытые избирательные списки, отправить в отставку действующее правительство, а тогда уже проводить и парламентские выборы.

При этом И.КРІЛЬ заявил: “Но уверен, что ни В.ЛИТВИН, ни Ю.ТИМОШЕНКО, ни лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ на такое не согласятся, поскольку в результате “перезагрузки” не все из них сохранят хотя бы часть своего влияния во власти».