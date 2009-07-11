Ющенко откроет памятный знак в честь 350-летия Конотопской битвы

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО прибыл с рабочей поездкой в Сумскую область, где состоятся торжества по случаю 350-й годовщины победы казацкого войска под Конотопом.

Как передает корреспондент УНИАН, начинается рабочая поездка главы государства с освящения крестов новопостроенной казацкой церкви Рождества Пресвятой Богородицы и открытия памятного знака в честь 350-летия победы в Конотопской битве.

Также В.ЮЩЕНКО возложит цветы к памятнику гетману Ивану Выговскому и к Мемориалу воинам, погибшим во время Второй мировой войны.

Президент примет участие в открытии IV Всеукраинского фестиваля «Казацкий родослав», посетит «казацкий городок», где ознакомится с выставкой мастеров прикладного искусства Сумской области, пообщается с жителями.

На Сумщину также прибыли министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО, вице-премьер-министр Иван ВАСЮНИК, народные депутаты Петр ЮЩЕНКО, Лилия ГРИГОРОВИЧ, Станислав АРЖЕВИТИН и другие, послы Грузии, Польши, Южноафриканской Республики, Кувейта, зарубежные украинцы из США и Канады.