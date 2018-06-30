Для Януковича и Мороза неделя будет беспокойной

Что было...

Цитата из прошлого прогноза (20.11.2006): "События прошлой недели, связанные с изменениями в составе правительства, заложили на ближайшее будущее программу активизации внешнеполитической деятельности Украины. Эта программа будет формироваться на протяжении полутора месяцев – до конца декабря 2006 года. За это время можно ожидать визитов руководства Украины в Брюссель и Москву, или официальных заявлений относительно внешнеполитического курса Украины". На прошлой неделе были визиты Главы Совбеза России Игоря Иванова в Украину и Юлии Тимошенко в Брюссель. Наметились позитивные перспективы в отношениях с Россией, ЕС и Белоруссией.

Цитата из прошлого прогноза (20.11.2006): "На этой неделе в Украине можно ожидать удачного заключения какого-то не очень важного промежуточного договора". Достигнута договоренность об увеличении транзита нефти через Украину, в том числе и о загрузке нефтепровода "Одесса-Броды". Это перспективное событие для экономики, но результатов можно ожидать только в 2007 году.

Что будет...

На этой неделе можно ожидать формирования благоприятной ситуации для сотрудничества правящей коалиции и оппозиции. Во всяком случае, это будет возможность для того, чтобы найти компромисс при решении каких-то совместных вопросов. Но в целом во времени она может растянуться на две – три недели.

И для оппозиции, и для правящей коалиции эти вопросы будут связаны с их полномочиями, поэтому можно предположить, что один из вариантов этой ситуации может выглядеть, как соглашения по Закону об оппозиции, или о каких-то договоренностях, связанных с этим законом. Конечно, необходимо допустить и вероятность того, что эта ситуация не будет связана с Законом об оппозиции, но в любом случае для обеих частей парламента она должна оказаться благоприятной. Это событие не повлияет на отношения в целом ни между партиями, ни между частями парламента. Оно только предоставит возможность локально договориться о взаимовыгодном сотрудничестве в рамках какого-то проекта.

Из партий в этой ситуации будут наиболее заинтересованы БЮТ и Социалистическая партия. Более того, есть вероятность, что именно они выступят в качестве инициаторов этого проекта. Остальные парламентские партии будут гораздо меньше заинтересованы в нем, но, в то же время, не просматривается и серьезных причин для возражений с их стороны. Для Социалистической партии эта ситуация будет интересна с точки зрения налаживания взаимопонимания в парламентских диалогах, а для БЮТ она выглядит как возможность договориться по спорным вопросам. Но необходимо еще раз подчеркнуть, что, в то же время, в этом проекте будут заинтересованы не только отдельные партии, но и парламентские коалиции в целом.

Из ведущих политических лидеров эта ситуация окажется наиболее важной для Виктора Януковича и для Александра Мороза. Для них она сначала покажется благоприятной, но потом появятся обстоятельства, скорее всего, неожиданные, которые могут вызвать необходимость решать какие-то сложные вопросы. И Виктор Янукович, и Александр Мороз будут оценивать это событие с точки зрения ответственности, и выполнения ранее взятых обязательств. Это и может явиться причиной беспокойства. Но в пределах трех недель по времени найдется наилучшее решение беспокоящих их вопросов, и в целом вся эта ситуация будет для них выглядеть как удачная.

Невозможно в рамках этого прогноза проанализировать степень вовлеченности в это событие всех известных политиков. Вполне вероятно, что многие из них проявят к нему интерес, и будут активно принимать в нем участие.

В Украине в целом эта ситуация вряд ли вызовет какой-то особый интерес, но для сферы политики она должна быть важной.

В целом эта неделя выглядит довольно пассивной для сферы политической деятельности. То есть, ситуация, которая описана выше, должна быть важной для политической жизни в целом, но с минимумом эмоциональной в нее вовлеченности политиков и общества.

Астролог Вадим Феофанов