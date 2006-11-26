В Чернигове, Полтаве и Кировограде сегодня проходят повторные выборы мэра

Сегодня в Чернигове, Полтаве и Кировограде проходят повторные выборы городских председателей.

Согласно соответствующим решениям территориальных избирательных комиссий, которые поступили в ЦИК, постановлениям Верховной Рады Украины и сообщениям местных советов 26 ноября выборы пройдут одновременно в 8 населенных пунктах Украины.

Как сообщал УНИАН, в указанных областных центрах с 14 ноября работают три рабочих группы, которые возглавляют члены ЦИК, в частности, кураторы соответствующих регионов. В состав каждой из групп входят специалисты Секретариата Комиссии от управления организационно-методической работы, юридического управления, а также отдела сводного планирования и финансирования.

В канун выборов председатель Центризбиркома взял под личный контроль проблемные регионы с целью недопустить срыв внеочередных выборов городских председателей. Он работал по одному дню в Полтаве, Чернигове и Кировограде. За это время Ярослав ДАВЫДОВИЧ проверил состояние выполнения основных организационных мероприятий по подготовке и проведению внеочередных выборов городских председателей, в частности, подготовку списков избирателей, проведение предвыборной агитации, порядок печати избирательных бюллетеней, финансовое и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения выборов.

На выборах городских председателей Полтавы, Кировограда и Чернигова работают 56 наблюдателей от иностранных государств и международных организаций.

Как сообщили УНИАН в отделе взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК, соответствующее решение было принято 20 ноября на заседании Центральной избирательной комиссии.

В частности, от Соединенных Штатов Америки будут наблюдать за ходом выборов 4 человека, Французской Республики – 1 человек, ЭНЕМО – Ассоциации граждан – 32 человека, Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе – 9 человек, Американской неправительственной организации „Фридом Хаус” – 7 и Восточноевропейского демократического центра – 3 человека.