Золотой «покемон» Черновецкого спасет страну?

Покемоны - вымышленные существа, герои компьютерных игр и анимаций, которых обычно тренируют для взаимных сражений тренеры покемонов. Покемоны способны к эволюции, и даже перерождению в совершенно новое состояние. Выражая эмоции, издают одни и те же звуки с разной интонацией. Они способны к полноценному общению и могут понимать друг друга, не испытывают друг к другу вражды, а лишь покорно исполняют приказы своего тренера. Википедия

Дантист – Финансист – Юрист

«В этом году моден белый цвет, совершенно не модно обилие хрома, превалирует скорее матовость. Модно занижение реверса. И полностью отошел всякий декор авто, боле того последняя тенденция: отсутствие даже замков и ручек на дверях…» Из интервью Александра Пабата

Только не надо думать, что я посмею осудить парня, который однажды понял, что стоматология и мединститут - это не его стезя, перебрался в банк «Финансы и кредит», параллельно заканчивая сначала Национальный экономический университет, а затем юрфак Киевского Университета. Уверяю, челюсти киевлян от этого только выиграли. Может быть, киевляне и кладут их иногда на полку, но они по крайней мере, здоровы. Вы можете представить, что бы было с нашими зубами, если бы их лечил парень, круглосуточно катающийся на Мазератти?

Равно, как и не считаю виной Александра Пабата его приличное происхождение. Папа Саши – Виктор Пабат, бывший замминистра АПК в 90-е годы, второй раз стал замом министра по АПК уже при Президенте Ющенко. Его считают человеком с приличными связями в аграрном бизнесе и деньгами. Мы в газетах практически не нашли критики на родного папу "покемона". Так что отец за сына не отвечает. Именно папа попросил тогда руководителя столичной ПРП Владимира Бондаренко пристроить Сашу в политические деятели. Сам народный депутат Украины Владимир Бондаренко уже не любит вспоминать о своем протеже, как любой начальник, которому стыдно признавать свои кадровые ошибки. Впрочем, Владимира Бондаренко реабилитирует то, что как только Саша под чутким руководством тренера Черновецкого стал прикладываться к киевской земельке, то сам нардеп Бондаренко выступил с очень резким обличающим заявлением в адрес своего бывшего подчиненного. Но земля и люди были потом. Сначала Саша не был "покемоном", он был честным ПРП-истом.

Биографы Александра Викторовича по-разному описывают чудесное превращение способного и перспективного политика-оппозиционера в политика – "покемона". То есть политика, который, имея как бы свою фракцию в Киевсовете, служит своему начальнику, своему тренеру, голосует как надо тренеру, защищая где надо тренера. Получая все блага, которые получает верная обслуга, вся команда "покемонов".

Еще в 2004 году во время Оранжевой революции по городу гоняли машины с символикой Ющенко. Пресса пишет , что «имея две спортивные модели – MASERATI Spider и SUBARU Impreza, Александр Пабат инициировал создание общественной организации «Стритрейсинг». И автомобили общественной организации «Стритрейсинг» и устраивали гонки в столице.

Да, так вот точно не сказано, на каком этапе отцы города, контролирующие крупнейшие холдинги: «Хлеб Киева» и Киевэнергохолдинг Иванов и Хмельницкий поняли, что мордашкой Саши можно прибыльно торговать. Но уже на выборах в Киевсовет 2006 года все деревья и подъезды были увешаны рекламой ГАКа. Так называмого Гражданского актива Киева, созданного Пабатом. Документального подтверждения связи Иванова и Пабата не существует, равно, как не существует подтверждения связи Черновецкий – Иванов, Хмельницкий. Об этом говорят политики, и сотрудники аппарата, как официального киевского начальства, так и оппозиционеров. Но факт остается фактом: попав в Киевсовет, Гражданский Актив Киева стал частью большинства мэра и верным защитником, исполнителем решений Черновецкого.

Кепка мономаха для покемона…

Мне чем-то нравится Александр Пабат. Он такой модный и непосредственный. Он почти не скрывает своих достатков и легко дает интервью. Он, к примеру, любит рассказать, как в тяжелые 90-е, когда родители остались без работы, ему пришлось сделать карьеру от грузчика до начальника отдела рекламы и строительства. Но общеизвестно, что в этот период его папа уже работал заместителем министра АПК, а сам Саша перебиралсяиз одного престижного вуза в другой. Неужели папа замминистра не помог бы сыну – студенту юрфака харчами? Но это мелочи. Главное – бесценный опыт работы "покемона" Саши на посту депутата Киевсовета. Конечно, он с командой стал членом большинства Черновецкого в Киевосовете и получил свое вознаграждение. «Первым делом, первым делом, автотрассы…», - решил Саша. И отвел для своей автомобильной организации Стритрейсинга (именно она была одним из учредителей ГАКа) землю под строительство автоцентра. Тридцать с половиной "покемоновских" гектаров на улице Пуховской обещали стать картодромом, «прямой или даже кольцевой автотрассой». Сотрудники Института города предоставили УНИАН свое расследование по поводу судьбы и процедурных тонкостей отведения упомянутого участка. Автоцентр там так и не начал строиться. Любопытно, что, получив землю в декабре 2006 года, Саша говорил, что в строительство автоцентра нужно вложить семь миллионов долларов, которые за три года окупятся. Через год стоимость проекта оценивалась в сто миллионов евро. А на столбах уже висели объявления о продаже этого участка. Позвонившим по телефону сотрудникам Института города назвали цену в сто миллионов долларов за весь участок. (Выходит порядка 33 тысячи долларов за сотку). Неслабо потрудился ГАК.

Если вбить в архивную базу УНИАНа слово ГАК, то мы получим полную картину жизнедеятельности команды "покемонов". Они активно работают, в декабре 2007 года меняют одного «неправильного» застройщика столичного жилья, предлагая забрать у него почти 150 гектаров земли, на другого «правильного». Они отвергают решение столичной оппозиции о выделении земли в Киеве только на основе аукционов, заявляя, что пришли в Киевсовет не в мегафоны кричать. Референдумы о доверии Черновецкого называет «игрушками», тему императивного мандата - пиаром, косвенно поддерживают решения Черновецкого о повышении тарифов и собираются подавать иск в Высший административный суд, когда Верховная Рада назначила досрочные выборы в Киевсовет. Пабат налево и направо отвергает обвинения в непрозрачном разделе земли, и голосует-голосует за новые землеотводы. Тяжел он, мандатный бизнес.

Нас спасет самый модный покемон…

«Тюнинг такого автомобиля обойдется минимум в еще одну стоимость самого автомобиля… Одно из активно развивающаяся направлений тюнинга – это фантом-тюниг, когда внешний вид машины не меняется, а мотор и салон полностью перекомплектовываются. Очень модно идеальный вид моторного отсека. И желательно некоторые части хромировать». Из интервью Александра Пабата

В какой-то момент Александру Викторовичу стало тесно в старых, воняющих скромными бюджетными достатками, стенах Киеврады.

Большому "покемону" понадобилось большое всеукраинское плаванье. И он стал создавать армию спасения страны и план спасения страны. План спасения страны по его замыслу должен был формироваться, как в свое время первая пятерка ГАКа, по просьбам трудящихся. План в глаза не видела, но интервью и программные заявки Пабата выглядят такими же гладкими и обтекаемыми, как тенденции модного автомобильного дизайна. Александр Викторович сделали крупный всеукраинский тур с презентацией своей политсилы и своего плана. Я походила по региональным сайтам. И увидела, что очень неласково там встречали "покемона". Журналисты Днепропетровска, Кировограда, Николаева и Херсона пишут, что на его митинги приходили три десятка активистов, как правило, пенсионеров, что вся армия спасения "покемона" вмещается в один микроавтобус. И перечисляя, машины автопарка Пабата: Morgan Aero8, Maserati Spider, Subaru Impreza, задаются вопросом: зачем парнишка с таким автопарком пошел в бунтари? Задают самим себе вопрос: «А что думает СБУ?» И сами же отвечают: наверное, СБУ думает, что брать его рано. Злые журналисты. Но умные. ( Днепропетровск, Кировоград, Николаев, Херсон.

Иногда читая новости таблоидов, я, как институтка, сама прихожу в восторг от "покемона", занимающего четвертое место в списке украинских метросексуалов.

Да, балагур! Да, модник! Демонстрирует ветреность, значительно превосходящую разгильдяйство среднего украинского политика. Зато какая искренность! Спросите о машинах - все расскажет. Спросите о татуировках - тоже все расскажет, а не будет жаться о том, что в мужчине главное - душа, мозги, созидательные способности. В покемонах все должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и машина, а тату…Да, так о татуировках…

Оказывается, первую татуировку он сделал в 1998 году в честь помолвки с женой. Это феникс - птица, приносящая удачу. «Сделал я ее на левом подреберье, размером 15 на 20 см, с добавлением многих цветов. Выбрал именно феникса из-за того, что это птица, возрождающаяся из пепла, она в огне не горит, в воде не тонет, а в моей жизни много раз такое было, что я все начинал сначала. Вторую татуировку я приурочил к своей свадьбе. В 2001 году на правом межреберье появился повтор классического узора, который вышивали невесты Полтавщины на рушниках. В татуировке использованы только черный, красный и желтые цвета, размером она 10 на 10 см. Там вписано имя моей жены. Я еще мечтаю о третьей татуировке, которая бы символизировала детей. Возможно, это будет сидящий лев на тигровой шкуре, на которого одета маска обезьяны. Второй мой сын родился в год кабана, знак зодиака - весы, вот как его символизировать, мы еще не знаем. Мы сначала выдумаем, а потом сделаем".

Вместе с Александром Пабатом татуировку сделала и его жена, она избрала тату в форме колибри и той же птицы - феникс, только меньше размером.

Когда мне случится с ним общаться, я обязательно задам ему два вопроса. Первый: кто ему сказал, что он может спасти страну? А второй: кто сейчас его тренер? Он скажет правду – я верю. А правдивым людям, то есть покемонам, можно поручать страну. Но деятельность покемонов и их мелькание на наших экранах несет кое-какие угрозы. Эти существа со сверкающими глазами уложили на больничные койки сотни американских и японских детишек с диагнозом нервный срыв или эпилептический припадок.

Говорят, что Александр Пабат часто просит своих избирателей посмотреть ему в глаза. Лично я в них не заглядывала. Но, заглядывая в них на его фото, я читаю в них только три слога «по-ке-мон».

Маша Мищенко