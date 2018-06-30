Михайловская площадь в огне

Ежегодно в один тот же день в конце ноября площадь перед Михайловским собором пылает тысячами свечей. Сегодня их было не больше и не меньше – ровно столько, чтобы заставить всю площадь.

Михайловская площадь была перекрыта со всех сторон, так что кому-либо прибавить свою свечу к общенацио- нальной траурной акции было не так просто. Милицейские кордоны извещали о том, что тут слишком много высокопоставленных лиц. Правда, речь произнес лишь Президент, не оставив чиновникам шансов открыть очередную полемику и дальше спекулировать на тему признания голодомора геноцидом.

Но все равно, легче дышать стало, когда черные мерседесы разъехались, и остальные люди, которые приехали сюда со всей Украины, смогли оставить тут огоньки своей памяти.

Текст и фото Дмитрия Стаховского