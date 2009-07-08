У Томенко есть данные, что одна часть регионалов давит на другую
Работу ВР разблокируют?
Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО не исключает, что до конца этой недели работа парламента будет разблокирована.
Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал сегодня в интервью журналистам во время поездки в Черкасскую область.
«Я думаю, существует вероятность, потому что, по имеющейся у нас информации, демократическая оппозиция в Партии регионов осуществляет серьезное давление на избирательный штаб Партии регионов, чтобы они дали возможность нормально работать», - сказал он.
Н.ТОМЕНКО предположил, что в четверг или пятницу по принципиальным законопроектам состоится голосование. «Я сейчас надеюсь на эту демократическую оппозицию внутри Партии регионов», - сказал он.
В то же время Н.ТОМЕНКО заметил, что фракции коалиции готовы к компромиссу, и не против рассмотрения законопроекта, внесенного депутатами от Партии регионов относительно повышения социальных стандартов.
При этом, добавил он, фракция Партии регионов должна дать гарантии, что даже в случае негативного голосования по этому документу робота парламента снова не будет заблокирована.
Заместитель председателя ВР заметил, что парламенту необходимо как можно скорее принять изменения к закону о выборах Президента Украины, законопроект об отмене депутатской неприкосновенности, законопроект, касающийся проведения Евро-2012.
Кроме того, напомнил Н.ТОМЕНКО, нерешенными остаются кадровые вопросы.
По его мнению, в качестве компромисса можно было бы голосовать не все кадровые вопросы, а определить 3-4 приоритетных, среди которых - должность министра финансов.
«Потому существует вероятность, что в четверг хотя бы полдня мы поработаем по принципиальным законопроектам», - сказал Н.ТОМЕНКО. Если это не удастся, добавил он, в следующих вторник или среду будет созвано внеочередное заседание.