Почти 80% считают Голодомор 33-го геноцидом

Почти 80% считают Голодомор 33-го геноцидом

15:50, 25 ноября 2006
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Подавляющее большинство наших посетителей назвали Голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинцев. Лишь 20% отрицают это. Опрос продолжается...

Подавляющее большинство пользователей Интернет-страницы УНИАН считают Голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинцев. Лишь 20% отрицают это.

Вопрос сформулирован следующим образом: “Считаете ли Вы Голодомор 33-го геноцидом украинцев?”

“Да” сказали 77,2%;

“Нет” – 20,1%;

“Не знаю” – 1,2%;

“Другое” – 1,6%.

Данные приведены по состоянию на 25 ноября, 16.00.

Опрос продолжается, смотрите украиноязычную и русскоязычную версии.

 

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