Почти 80% считают Голодомор 33-го геноцидом

Подавляющее большинство наших посетителей назвали Голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинцев. Лишь 20% отрицают это. Опрос продолжается...

Подавляющее большинство пользователей Интернет-страницы УНИАН считают Голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинцев. Лишь 20% отрицают это. Вопрос сформулирован следующим образом: “Считаете ли Вы Голодомор 33-го геноцидом украинцев?” “Да” сказали 77,2%; “Нет” – 20,1%; “Не знаю” – 1,2%; “Другое” – 1,6%. Данные приведены по состоянию на 25 ноября, 16.00. Опрос продолжается, смотрите украиноязычную и русскоязычную версии.

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