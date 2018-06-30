Почти 80% считают Голодомор 33-го геноцидом
Подавляющее большинство наших посетителей назвали Голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинцев. Лишь 20% отрицают это. Опрос продолжается...
Подавляющее большинство пользователей Интернет-страницы УНИАН считают Голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинцев. Лишь 20% отрицают это.
Вопрос сформулирован следующим образом: “Считаете ли Вы Голодомор 33-го геноцидом украинцев?”
“Да” сказали 77,2%;
“Нет” – 20,1%;
“Не знаю” – 1,2%;
“Другое” – 1,6%.
Данные приведены по состоянию на 25 ноября, 16.00.
Опрос продолжается, смотрите украиноязычную и русскоязычную версии.
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