УНП требует запретить иностранные флаги над госучреждениями

В Верховной Раде сегодня зарегистрирован законопроект «О государственном флаге Украины» - о запрете поднимать флаги иностранных государств над государственными учреждениями Украины.

Авторами законопроекта являются народные депутаты Украины - лидер Украинской народной партии Юрий КОСТЕНКО, первый заместитель председателя УНП Иван ЗАЕЦ, заместитель председателя УНП Ярослав ДЖОДЖИК, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

«Эта законодательная норма оградит Украину от конфликтов национальных меньшинств, которые могут возникнуть из-за того, что в некоторых регионах над госучреждениями поднимают флаги иностранных государств», - заявил Я.ДЖОДЖИК. По его словам, «законопроект запрещает такие действия, поскольку они являются нарушением уважения к национальному символу Украины».

Основная задача законопроекта, состоящего из 12 статей, - «четкая регламентация порядка использования Государственного флага Украины как элемента Государственной символики». По словам Я.ДЖОДЖИКА, «законопроект разработан в соответствии с требованиями 92-й статьи Конституции с целью создания надежной системы государственной защиты и правовой охраны своих государственных символов - флага, герба и гимна». Он считает, что «сегодня необходимо установить «законодательные» правила, которые бы не допускали небрежного использования государственных символов, поскольку это наносит вред государству и его имиджу». По убеждению депутата, «законопроект, в случае его утверждения, консолидирует украинское общество».