Ющенко назвал виновников Голодомора

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что виновником Голодомора 1932-1933 годов был коммунистический, тоталитарный, сталинский режим.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в выступлении на церемонии заложения символического камня на месте сооружения мемориального комплекса памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов.

По словам Президента, «сегодня мы отмечаем большой трагический и в то же время знаковый день. Сегодня мы вспоминаем миллионы жертв безвинно погибших».

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что сегодня Украина начинает общественный общеполитический диалог, касающийся событий, которые имели место 73 года назад. По его словам, «речь не идет о поиске виновных», но не потому, что этого не стоит делать, а потому что они общеизвестны.

Как сказал В.ЮЩЕНКО, виновником голодоморов был тоталитарный, коммунистический, сталинский режим, и сегодня украинцы хотят знать правду и почтить память погибших.

По словам Президента, говоря о Голодоморе, очень важно вынести уроки. «Возможно, это главное, для чего мы собрались, чтобы потом сказать, что мы хорошо знаем свою историю», - сказал он.