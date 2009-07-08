Немцы не завели на Луценко дело только из-за дипломатического иммунитета?

Уголовное дело против министра внутренних дел Юрия Луценко относительно инцидента в аэропорту Франкфурта-на-Майне не возбуждалось помимо прочего по причине иммунитета министра.

Это следует из ответа руководящего старшего прокурора прокуратуры при земельном суде Франкфурта-на-Майне к генконсулу Украины Александру Новоселову.

"Я могу еще раз подтвердить, что прокуратурой города Франкфурт-на-Майне решением от 14 мая 2009 года в возбуждении уголовного дела против министра внутренних дел Юрия Луценко было отказано, а уголовное дело против его сына Александра Луценко закрыто 15 мая на основании статьи 170 часть 11 Уголовно-процессуального кодекса Германии", - говорится в письме.

Согласно этой статье, прокуратура прекращает судопроизводство по делу, если нет достаточных оснований для предъявления обвинения. Однако такое "прекращение" не является окончательным.

"Оба решения являются обоснованными и тем, что против упомянутых лиц, принимая во внимание их иммунитет, уголовное производство осуществляться не может", - добавил руководящий старший прокурор Клауде.

Также он отметил, что прокуратура не уполномочена относительно предоставления любой информации, в частности, на обращение Главного управления Государственной службы Украины и временной следственной комиссии Верховной Рады на основании правовых норм УПК.

"Поскольку против предоставления любой дальнейшей информации категорически возражает защитник лиц, которых она касается", - уточнил Клауде.

Украинская правда