В БЮТ думают, что после «Киеврыбы» Черновецкий создаст «Киевкорову»

Члены фракции БЮТ в Киевском городском совете считают несвоевременным создание в Киеве новых коммунальных предприятий.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы фракции БЮТ в Киевраде.

Депутаты этой фракции информируют о новой волне инициатив столичной власти по созданию коммунальных предприятий. По их данным, два проекта решения – о создании КП «Киеврыба» и КП «Центр содействия деятельности садовых обществ, гаражных и жилищных кооперативов» - вынесены для согласование на ближайшее заседание Постоянной комиссии по вопросам собственности Киевского городского совета.

В соответствии с проектами, коммунальное предприятие «Киеврыба» будет заниматься осуществлением торговой деятельности рыбной продукцией. То есть, как отмечают в БЮТ, тем, чем уже занимаются предприниматели города.

Коммунальное предприятие «Центр содействия деятельности садовых обществ, гаражных и жилищных кооперативов» также будет дублировать те функции, которые уже выполняют сами кооперативы и общества, отмечается в сообщении.

«Что дальше? КП «Киевкорова» и КП «Киеврека»? Сколько еще можно штамповать карманные коммунальные предприятия с сомнительными направлениями деятельности?», - выразил удивление в своем комментарии относительно новых инициатив заместитель председателя Постоянной комиссии по вопросам собственности, депутат фракции БЮТ в Киевраде Денис МОСКАЛЬ.

Он обратил внимание, что создание каждого нового коммунального предприятия предусматривает выделение из бюджета города по меньшей мере 148 тыс. грн. для уставного фонда предприятия.

«И это при том, что киевская власть громко заявляет об отсутствии денег в бюджете на действительно необходимые нужды столицы. Где логика в действиях команды ЧЕРНОВЕЦКОГО?” - спросил Д.МОСКАЛЬ, подчеркнув, что на сегодняшний день существуют намного важнее расходы для мизерной сметы Киева.

В столичном БЮТ также информируют, что проекты решения по созданию коммунальных предприятий «Киеврыба» и «Центр содействия деятельности садовых обществ, гаражных и жилищных кооперативов» уже рассматривались постоянной комиссией Киеврады по вопросам бюджета и социально-экономического развития, которая решила отложить их рассмотрение.

Как сообщал УНИАН, в июне этого года экс-руководитель ГКП «Плесо», а в настоящее время председатель Киевской городской организации Всеукраинского общества охраны природы Николай ЩЕПЕЦ заявлял, что имеет информацию о создании ООО “Киеврыба”.

По его словам, в соответствии с проектом, этому обществу для так называемого рыборозведения в пределах Киева передается в пользование 59 водных объектов, среди которых неприкосновенные, то есть природоохранные. Для примера он назвал, в частности, заливы Днепра – Оболонский, Собачье устье, Верблюд, озера – Вербное, Тельбин, Лесное на ДВРЗ, Березка в Гидропарке.