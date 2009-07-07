Литвин в ожидании вето подготовил новый законопроект
"Спокойно, без лихорадки, без штурмовщины"
Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН предложит отдельным законом предусмотреть сокращение сроков президентской избирательной кампании, поскольку ожидает вето главы государства на изменения к Закону «О выборах Президента Украины», принятых в первом чтении.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в интервью журналистам.
В.ЛИТВИН сообщил, что подготовил необходимый проект закона, которым предусмотрено сокращение срока избирательной кампании с 120 до 90 дней. По его словам, данный законопроект он сегодня зарегистрирует в парламенте.
Как сказал В.ЛИТВИН, такой подход даст возможность сначала принять закон о сокращении срока избирательной кампании, а дальше - спокойно работать над внесением изменений в закон о выборах Президента Украины.
По его словам, это даст возможность «спокойно, без лихорадки, без штурмовщины готовиться к окончательному принятию проекта закона, который изменяет закон о выборах Президента”.
Как отметил председатель ВР, в случае, когда будет принят закон о сокращении срока избирательной кампании, то она начнется с 19 октября, и парламент будет иметь возможность «спокойно, не в последний момент, не под пылкие лозунги и призывы принять более-менее цивилизованный закон о выборах». «Потому что все остальное – это штурм и натиск, который, как правило, позитивного результата в конечном итоге не дает», - добавил В.ЛИТВИН.
По его словам, «судя по настроению, Президент Украины заветирует данный закон (принятый парламентом в первом чтении относительно выборов Президента – УНИАН)».
Как сообщал УНИАН, 1 июля Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект об изменениях в некоторые законодательные акты относительно выборов Президента Украины, который предусматривает, в частности, уменьшение срока проведения президентской кампании с 120 до 90 дней.