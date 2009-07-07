Что Путин считает традиционным русским блюдом - журналисты удивились

Завтраком в русском стиле накормил глава российского правительства Владимир Путин президента США Барака Обаму.

«В этот день бог послал…», но не пожарному инспектору, а президенту США - копченую белугу с оладьями и мармеладом из клюквы, пельмени из перепелки, кисель из вишни с мороженым из домашней сметаны и яйца с черной икрой и сметаной, отрекомендованные Владимиром Путиным как «традиционное русское блюдо». Дополнительные пояснения потребовались, как подмечает ИТАР-ТАСС, в ответ на «вопросы удивленных российских журналистов». Очевидно, отечественная пресса до сих пор не подозревала, чем принято завтракать в России. По окончании основной части завтрака Барак Обама и Владимир Путин вышли на большую террасу на открытом воздухе, где для них были накрыты столы с бубликами, пряниками и сушками. Гвоздем «чайной программы» стал самовар, который кирзовым сапогом раздувал специально обученный человек, одетый в русскую косоворотку. Очевидно, церемония и питание понравились заморскому гостю. И он даже поблагодарил Владимира Путина за то, что тот организовал такую… хорошую погоду.

Эхо Москвы