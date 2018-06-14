Досрочные парламентские выборы: будут - не будут, кому выгодны...

О том, что Партия регионов готовится к досрочным парламентским выборам, в парламентских кулуарах говорили еще на прошлой неделе. Непрямым подтверждением является абсолютная и стопроцентная предвыборная риторика регионалов. Если уже Николай Азаров собрался поднимать зарплаты, то это не просто так. В субботу некоторые СМИ сообщили, что это Раиса Богатырева убедила Виктора Андреевича реанимировать прошлогодний указ от 9 октября о досрочных выборах. Каковы юридические основания и политическая целесообразность досрочной парламентской кампании? Об этом УНИАН спросил экспертов.

Владимир Фесенко, председатель правления центра политических исследований “Пента”: ЭТО КОНТРИГРА ПРЕЗИДЕНТА, КОТОРЫЙ МЕЧТАЕТ О ПРЕМЬЕРСТВЕ Реальным может быть возобновление прошлогоднего указа президента о роспуске Верховной Рады. Это такая контригра. Слышал, что якобы такой проект был и у Виктора Балоги, но от него отказались. Наверно, сейчас к нему опять вернулись. Очевидно, что Ющенко не безразличен к этой идее. Наверно, он думает, что смог бы решить какие-то вопросы на будущее, попробовать провести собственную фракцию в Верховную Раду, устранить Тимошенко. В этом заинтересованы многие претенденты на должность Тимошенко. Для Виктора Ющенко, который еще хочет побороться за должность Президента, досрочные парламентские выборы - это первая фаза такого процесса. Кроме того, члены команды Виктора Ющенко рассчитывают: если Наша Украина будет иметь представительство в Верховной Раде, то у Ющенко будет шанс занять должность премьер-министра. Но это такие очень приблизительные расчеты, которые могут разбиться при столкновении с суровой практикой.

Потому что, удастся ли Президенту провести эти выборы, - это большой вопрос. Возможность их проведения будет зависеть от политического согласия главных игроков, не только от Партии регионов, но и от БЮТа. Если БЮТ согласится на эти выборы, то они могут и состояться. А если опять пройдет жесткая борьба, и БЮТу удастся заблокировать их проведение и на уровне ЦИК, и на уровне судов, то повторится прошлогодняя история. Тем более, что с юридической точки зрения эти выборы кажутся сомнительными. Осталось совсем немного времени до конституционного запрета на проведение парламентских выборов, имею в виду запрет на проведение досрочных парламентских выборов за полгода до завершения полномочий Президента. Если отталкиваться от даты 23 января, когда Ющенко вступил в должность, то с конца июля распустить Верховную Раду будет нельзя. На сегодня нет прямых конституционных оснований для проведения этих выборов. Президент думает, что он выиграет от того, если пройдут выборы, а я думаю, что особенных выгод не будет. Хотя шанс на прохождение есть, так же как есть риски. Думаю, что если он объявит указ, а выборы не состоятся, Виктора Ющенко ожидают серьезные репутационные потери, тогда станет очевидной не только его несостоятельность, как кандидата в Президенты, но и как главы государства, который не способен реализовать собственные политические инициативы.

Вадим Карасев, директор Центра глобальных стратегий: ПРЕЗИДЕНТ НЕ СОБИРАЕТСЯ БЫТЬ ПРОМОУТЕРОМ ДОСРОЧНЫХ ВЫБОРОВ Возобновить прошлый указ о роспуске Верховной Рады невозможно. Нужей новый указ, поскольку после прошлогоднего указа была сформирована новая коалиция. Потому все основания, на которых издавался октябрьский указ в прошлом году, исчезли.

Вряд ли Партия Регионов сможет добиться таких оснований до 17 июля. Конечно, можно созвать очередную сессию, провозглашать какие-то решения. Но ситуация такова, что Юлия Тимошенко в досрочных выборах не заинтересована. Виктор Ющенко по целому ряду обстоятельств - не за досрочные выборы. Но он не будет против, если Партия регионов сможет “продавить” эту идею. Но это пусть будет проектом Партии регионов, решением Верховной Рады. Президент инициировать этот процесс не будет. Так же, как он не собирается быть его промоутером. Во-первых, я не уверен, что “Наша Украина” готова к реальной конкурентной избирательной кампании. Партия Регионов говорит об одновременных досрочных парламентских и президентских выборах. Не выйдет ли так, что за идеей досрочных парламентских выборов появится идея досрочных президентских выборов?! Не исключено, что в таком сценарии одновременные парламентские и президентские выборы спланируют на 17 января 2010 года.

Существуют много спекуляций, что Ющенко не против досрочных выборов, потому что это якобы даст возможность использовать админресурс в интересах “Нашей Украины”. Но есть ли смысл его принимать, пока не внесены изменения в законы, которые бы позволили одновременно баллотироваться и в Президенты и в Верховную Раду будущего созыва? То есть, реально в проведении досрочных парламентских выборов заинтересована лишь Партия регионов. Понятно почему - это дает возможность им получить большинство в новой Раде и обеспечить другой состав коалиции и правительства. Не хотят кампании БЮТ и Литвин, от которого многое зависит. И пока еще не заметно, какие бонусы получит Ющенко в случае подписания указа. Поэтому, я думаю, что досрочные выборы останутся идеей, проектом, сценарием. Но развернется ли по этому сценарию реальный политический сюжет, здесь больше вопросов.

Валерий Дымов, директор центра общественно-информативных технологий "Форум": ЖЕЛАНИЕ РЕГИОНОВ НЕ СОВПАДАЕТ С ЖЕЛАНИЕМ ПРЕЗИДЕНТА... В кулуарах Верховной Рады из уст регионалов мы слышим, что Президент хочет реанимировать прошлогодний указ о досрочных выборах и ввести его в действие. Об этом неоднократно заявляли члены Партии регионов, но из уст самого Президента и Марины Ставнийчук неоднократно раздавались заявления, что нет оснований для роспуска Верховной Рады, но если они будут, то это было бы целесообразно, учитывая, что коалиции нет. То есть де-юре она есть, но де-факто у нее нет голосов, поэтому им каждый раз приходится идти или на ресурсных или на кадровые уступки Компартии, которая добавляет им голоса на голосование. Но, не думаю, что откровенное желание Партии регионов совпадает с желанием Президента. Также я не думаю, что желание отдельных политиков из конкурирующих групп, которые окружают Президента, можно отождествлять с желаниями самого Президента. У Президента еще есть время для возобновления этого указа, но нет правовой чистоты введения его в действие. 17 января должны состояться президентские выборы в соответствии с постановлением Верховной Рады. За полгода до окончания полномочий президента Верховная Рада не может быть распущена. Поэтому, некоторые юристы считают, что после 17 июля объявлять выборы будет уже не совсем безукоризненно. С другой стороны, еще не появилось выверенной юридической формулировки о том, какую именно дату можно считать завершением полномочий Президента, проведение второго тура, день инаугурации или день спустя? А это значит, что относительно последней даты 17 июля можно спорить. И этот тот случай, когда политическая риторика и юридическая практика не совпадают. Я думаю, что выборы невозможны не из-за нехватки времени, а по другим причинам. Президент прекрасно понимает, что проведение выборов во время кризиса - это крайне непопулярная идея. Собственно она не дала ему провести выборы осенью прошлого года. А за это время кризис никуда не делся. По большому счету, когда речь идет о государственных расходах, люди не вслушиваются в суммы, это сотни тысяч гривен, или сотни миллионов гривен, их раздражает сама идея расходов, в то время когда все дорожает и растет безработица. Поэтому не думаю, что Президент опять даст возможность выйти на трибуну хрупкой женщине и позволить ей рассказывать, как она сама борется с кризисом, а все политики борются против нее. Кроме того, я убежден, что далеко не все депутаты парламента из тех, кого Президент считает своими, будут в восторге и поддержат идею досрочных парламентских выборов. А потому это повлечет за собой новые старые проблемы, первая из которых - финансирование кампании. Если выборы не удалось осенью прошлого года, когда указ полностью отвечал Конституции, то сейчас вряд ли эту идею можно реализовать.

Андрей Ермолаєв, президент Центра социальных исследований «София»: ИДЕТ БОЛЬШАЯ ИГРА... Такое развитие событий маловероятно, потому что юридическая сомнительность и политическая конфликтность могут привести к тому, что эти действия могут встретить осуждение со стороны Еврокомиссии и ведущих стран Европы. Потому вряд ли Виктор Ющенко рискнет в последний год своего президентства на такого рода действия.

Сейчас формальных оснований для объявления досрочных выборов нет. Президенту так и не удалось доказать, что нынешняя коалиция юридически недееспособна и недействительна. А потому лозунг о досрочных выборах для Президента остается всего лишь лозунгом. Хотя, конечно же, исключать такой указ нельзя, небольшая достоверность существует. Но даже в случае решения Президента о роспуске Верховной Рады, во-первых, его указ не будет выполняться и повторится трагедия прошлых указов, а во-вторых, я не исключаю, что будет встречная волна протестов против действий Президента, включая попытку организации процедуры импичмента, и для этой постановки у парламентариев появятся основания, потому что Президент будет сразу же обвинен в нарушении Конституции и в неправовых действиях, а это будет означать право парламента рассмотреть вопрос о том, что Президент переступил закон.

Указ главы государства о роспуске парламента вызовет активизацию политических процессов. Это естественно катализирует политические процессы, гарантируя нам политический кризис - и летний, и осенний, который еще больше осложнит работу парламента. Президент также будет вынужден думать о том, как сохранить единство в собственной партии. Такое решение может окончательно развалить партию «Наша Украина».

И хотя Партия регионов очень активно пропагандирует тему досрочных парламентских выборов, она все же заинтересована в том, чтобы эти выборы были легитимными и, очевидно, они будут ориентироваться на политические решения самого парламента. Ведь пользоваться сомнительными юридическими решениями Президента – это фактически взрывать собственную репутацию. Вряд ли регионалы будут поддерживать сомнительные решения, они будут искать способ организовать выборы на легитимной основе.

Сессия будет закрыта своевременно. Я думаю, что для этого трибуна будет своевременно разблокирована. Сейчас идет большая игра легитимности и политических символов. Действительно, некоторым силам было бы выгодно, чтобы действия Ющенко и Партии регионов воспринимались как согласованные. Но я считаю, что это не так, согласованности нет, у каждого своя стратегия.

Экспертов опрашивали Маша Мищенко, Елена Литвинова