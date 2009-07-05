Яценюк о президентских выборах: я не участвую, я побеждаю
Политик не намерен торговаться
Народный депутат Украины, лидер Фронта перемен Арсений ЯЦЕНЮК заявляет, что во время президентской кампании не будет прибегать “к личным обидам или личным оценкам” своих оппонентов.
Об этом он сказал в интервью телеканалу “Интер” в воскресенье, отвечая на вопрос относительно его реакции на высказывание премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО о нем как о техническом кандидате.
А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что “как бы мы не относились друг к другу, какие бы у нас не были отношения, но мы, по крайней мере, лично должны хотя бы показывать, что уважаем друг друга”.
Он отметил, что “я не буду вести президентскую кампанию - кто худший, я буду вести президентскую кампанию – кто лучший”.
А.ЯЦЕНЮК призывал политиков и журналистов к корректности и толерантности. Он отметил, что “у меня язык не повернется назвать тех людей, которые проголосуют, например, за моих политических оппонентов, техническими людьми, потому что это миллионы людей, и я уважаю их выбор. Я надеюсь на такое отношение и к тем людям, которые поддерживают меня”.
На вопрос, на какой результат он рассчитывает на выборах президента, А.ЯЦЕНЮК ответил: “Я не принимаю участия, я побеждаю”.
А.ЯЦЕНЮК категорически заявил, что не будет вести во втором туре переговоры относительно поддержки одного из кандидатов в обмен на должность премьер-министра Украины. Он подчеркнул: “Это же не рынок, здесь не могут быть торги”. По его убеждению, в такой ситуации это будут “торги доверием людей”.
А.ЯЦЕНЮК прибавил, что в таком случае он станет “стандартным украинским политиком – когда основное, чтобы ты себе нашел тепленькое место и использовал людей для обеспечения себе будущего”.
«Я ни с кем ни о чем договариваться не буду», - отметил лидер Фронта изменений.
Он заверил, что после президентских выборов новоизбранный глава государства будет обязан найти общий язык по ключевым национальным приоритетам с основными политическими игроками.
«И я осознаю, что после выборов нужно будет искать союзников, союзников не персонально, союзников идеологически, которые объединены одной целью – будущее Украины», - сказал А.ЯЦЕНЮК.