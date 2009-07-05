Яценюк о президентских выборах: я не участвую, я побеждаю

Народный депутат Украины, лидер Фронта перемен Арсений ЯЦЕНЮК заявляет, что во время президентской кампании не будет прибегать “к личным обидам или личным оценкам” своих оппонентов.

Об этом он сказал в интервью телеканалу “Интер” в воскресенье, отвечая на вопрос относительно его реакции на высказывание премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО о нем как о техническом кандидате.

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что “как бы мы не относились друг к другу, какие бы у нас не были отношения, но мы, по крайней мере, лично должны хотя бы показывать, что уважаем друг друга”.

Он отметил, что “я не буду вести президентскую кампанию - кто худший, я буду вести президентскую кампанию – кто лучший”.

А.ЯЦЕНЮК призывал политиков и журналистов к корректности и толерантности. Он отметил, что “у меня язык не повернется назвать тех людей, которые проголосуют, например, за моих политических оппонентов, техническими людьми, потому что это миллионы людей, и я уважаю их выбор. Я надеюсь на такое отношение и к тем людям, которые поддерживают меня”.

На вопрос, на какой результат он рассчитывает на выборах президента, А.ЯЦЕНЮК ответил: “Я не принимаю участия, я побеждаю”.

А.ЯЦЕНЮК категорически заявил, что не будет вести во втором туре переговоры относительно поддержки одного из кандидатов в обмен на должность премьер-министра Украины. Он подчеркнул: “Это же не рынок, здесь не могут быть торги”. По его убеждению, в такой ситуации это будут “торги доверием людей”.

А.ЯЦЕНЮК прибавил, что в таком случае он станет “стандартным украинским политиком – когда основное, чтобы ты себе нашел тепленькое место и использовал людей для обеспечения себе будущего”.

«Я ни с кем ни о чем договариваться не буду», - отметил лидер Фронта изменений.

Он заверил, что после президентских выборов новоизбранный глава государства будет обязан найти общий язык по ключевым национальным приоритетам с основными политическими игроками.

«И я осознаю, что после выборов нужно будет искать союзников, союзников не персонально, союзников идеологически, которые объединены одной целью – будущее Украины», - сказал А.ЯЦЕНЮК.