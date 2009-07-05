Ющенко на катере осуществляет обход кораблей в Севастопольской бухте

В Севастополе начались мероприятия по празднованию Дня флота Украины

Как передает корреспондент УНИАН, в праздничных мероприятиях принимает участие Президент Украины, Верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины Виктор ЮЩЕНКО.

Празднования начались с торжественного подъема флагов Военно-морских сил Украины и флагов расцвечивания на кораблях и в воинских частях флота.

В.ЮЩЕНКО вместе с шефскими делегациями регионов Украины, руководством Министерства обороны, командованием ВМС Украины, руководством города и общественностью возложил венок к Вечному огню на Мемориале героическим защитникам Севастополя 1941-1942 годов.

Сейчас Президент на катере осуществляет обход кораблей, которые выстроились для проведения парада в Севастопольской бухте.

Как ожидается, после этого В.ЮЩЕНКО на Графской пристани выступит с приветственным словом и примет участие в церемонии вручения морских кортиков и дипломов лейтенантам - выпускникам Севастопольского военно-морского института имени Нахимова, а также примет участие в награждении лучших представителей флота.