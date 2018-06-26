Ради чего Тимошенко опять ищет союза с Регионами

Кажется, Бюджетный Кодекс (БК) таки будет ветирован. В этом уже почти не сомневается Литвин Тимошенко ищет макиавеллевского союза с Регионами , чтобы в случае чего те помогли преодолеть вето Президента. Невзирая на то, что "доны", в последний момент разглядев в данном 144-страничном документе проект предвыборной программы Тимошенко, любой ценой пытались не допустить результативного голосования.

Поэтому если Тимошенко и уговорит Регионы в который раз поступиться своей принципиальностью, то это ей дорого будет стоить. Скальпов дорогого ей Луценко и безразличного ей Вакарчука будет маловато. Регионы затребуют голосования за размер новых минимальных зарплаты и пенсий, а также встречных гарантий в случае ветирования Президентом новых социальных расходов. А вот тут уже – зась. Если эти стандарты будут проголосованы, Ющенко вряд ли наложит вето, поскольку премьеру лучше быть в отставке, чем ежедневно погружаться в этот чан с кипящим маслом.

Однако за БК в варианте от 23 июня премьер будет драться до конца, и не только обращениямии телеграммами , но и с использованием компьютерной программы copy-paste, с помощью которой идеология БК будет перенесена в проект бюджета-2010. В условиях макроэкономической турбулентности, в которых верстается этот бюджет, ему для стойкости и достоверности не хватает лишь одного – полномасштабной реформы межбюджетных отношений.

Почему настойчивая Юлия Владимировна отстаивает БК с двойной настойчивостью, которой не удостаивались не менее значимые документы, например законопроект о рынке земли в Украине? Потому что БК – еще тот Кентавр. Он скрестил в себе лозунги предвыборной программы, завернутые в тонкую материю бюджетной политики, и сладкую вседозволенность правительственного карт-бланша. Довольно много ключевых вещей было вмонтировано в тело БК в последний момент, когда он уже выносился на голосование – эти модификации голосовались отдельной таблицей.

По меньшей мере пять соблазнов делают БК документом, который стоит того, чтобы БЮТ и правительство защищали его до последней черты.

1. Адресный подход к каждому селу с населением свыше 400 человек.

Если Кодекс станет законом, бютовские политтехнологи уже на следующий день могут думать над макетом предвыборной открытки, общей по содержанию, однако персонализированной для каждого отдельного села. Чем-то это будет напоминать «письма счастья», которые БЮТ рассылал директ-мейлом по почтовым адресам, конкретизируя с помощью компьютерной программы имена получателей.

Это будет касаться сел с населением не менее 400 человек, поскольку это - демографическая граница отсечения: менее людные села так и останутся на орбите района, в то время как остальным приказано равняться на Киев. Идеология БК заключается в том, что эти населенные пункты выходят на прямую трансфертную связь с Минфином. И пусть даже компьютерный мозг Минфина, который будет считать объем этих дотаций на основании объективных показателей, выдаст обоснованные цифры, в формуле достаточно будет изменить один-два корректирующих коэффициента, чтоб увеличить трансферты. Чтоб они хоть на тысячу гривен, но превышали те дотации, что их село получило (или должно было получить) из районного бюджета в 2008 году.

Поэтому открытки от БЮТ, персонализированные для Кобыжч Бобровицкого района на Черниговщине, Жорживки Шишацкого району на Полтавщине, Хижывки Баранивского района на Житомирщине и тысяч других сел, будут нести их жителям благую весть – отныне в их селах воцарится бюджетная благодать, подаренная этой политической силой.

2. Правительству виднее

Существующая редакция БК пытается ограничить атаку многочисленных законов и подзаконных актов на бюджетный баланс, ведь всегда хватает желающих разорвать его на ошметки. На практике, правда, это не всегда удается, однако юридическая формулировка не оставляет разночтений: «При осуществлении бюджетного процесса в Украине положения нормативно-правовых актов применяются лишь в части, в которой они не противоречат положениям Конституции Украины, этого Кодекса и закона о Государственном бюджете Украины». В новой редакции БК этот постулат изложен иначе: «При осуществлении бюджетного процесса в Украине положения нормативно-правовых актов применяются лишь в части, в которой они не противоречат положениям Конституции Украины». Отныне правительству можно не считаться с теми ограничениями, что налагает на привлечение и использование публичных средств закон о Государственном бюджете. Если это не так, то в чем логика такого невинного, казалось бы, уточнения?

3. Бюджет в бюджете

Дебют Стабилизационного Фонда на границе 2008-2009 годов, очевидно, понравился правительству. Эдакий бюджет в бюджете, который можно использовать на свой вкус и усмотрение, прикрываясь ширмой постановления о Стабфонде (которое можно изменять едва ли не на каждом правительственном заседании) и решениями безотказного Бюджетного комитета (заместителя его председателя, бютовца Ляшко, значительно чаще можно видеть на трибуне, чем литвиновца Дергача, который как ушел в тень политики, так из нее и не выходил). Поэтому правительство не могло не продлить жизнь такому фонду – сослужил хорошую службу за время кризиса, пригодится и в дальнейшем. Поэтому, согласно БК, «в составе специального фонда Государственного бюджета Украины может создаваться стабилизационный фонд для обеспечения экономической стабильности, энергетической и продовольственной безопасности, ослабления зависимости экономики от негативных последствий кризисных явлений, защиты экономики от инфляционного давления и поддержания равновесия на рынках стратегически важных видов продукции». Такой обтекаемой формулировке позавидовал бы, наверное, сам Лукашенко, который давно уже имеет два бюджета – один государственный и один президентский. У нас будет – государственный и правительственный. Или таки государственный и президентский, в зависимости от того, какую должность займет Юлия Владимировна.

4. Чем провинился Минфин?

За последние годы Министерство финансов, если не изменяет память, не вляпывалось в скандалы, связанные с суверенным долгом. Была, правда, полутемная история с заимствованиями в японских иенах и швейцарских франках, однако на то они и частные размещения, чтобы их окутывала аура тайны. Однако новый БК лишает Минфин права осуществлять заимствования. Вот действующая редакция: «Министр финансов Украины имеет право выбрать кредитора, вида, валюты, срока и процентной ставки государственного заимствования», а вот – предлагаемая: «Кабинет Министров Украины определяет условия осуществления государственных заимствований, в том числе кредитора, вид, валюту, срок и процентную ставку государственного заимствования».

И с чего бы это?

5. Гарантии, гарантии и еще раз гарантии

Действующее правительство очевидно неровно дышит к предоставлению государственных гарантий субъектам ведения хозяйства. Настолько, что, поговаривают способно предоставлять гарантии даже птицефабрикам . Практика 90-х, когда гарантии раздавались фаворитам и стоили налогоплательщикам сотни миллионов долларов, возвращается на глазах. БК пропитан идеологией безудержного предоставления гарантий так, что, кажется, из этого документа можно выдавить целый тазик такого желания. Еще немного – и позволили бы предоставлять гарантии селам, чтоб местные депутаты закладывали в залог выпасы и «Славуту» сельского председателя.

В последний момент кто-то таки додумался прописать в переходных положениях: «до завершения административно-территориальной реформы в части укрупнения административно-территориальных единиц установить, что право предоставлять местные гарантии согласно со статьей 17 этого Кодекса имеют» только Верховная Рада Автономной Республики Крым и городские советы.

Поэтому села подождут.

Не менее мудро было бы также записать - и сам БК вступает в силу «после завершения административно-территориальной реформы в части укрупнения административно-территориальных единиц».

Чтобы рассеянные по БК интересные и достойные внимания идеи – есть несколько – не класть под асфальтовый каток предвыборной кампании.

Станислав Голубенко