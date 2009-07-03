Адвокат Лозинского говорит, что не надо было депутатский мандат отдавать

Адвокат бывшего народного депутата от БЮТ Виктора ЛОЗИНСКОГО Роман ДЕНИСЮК не знает, где сейчас находится его подзащитный.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН, отвечая на вопросы журналистов.

«В последний раз я с ним общался вчера. Именно сейчас я не знаю, где он находится – я не ношу ему чемодан», - сказал Р.ДЕНИСЮК.

По словам адвоката, ему не были предоставлены копии постановления о возбуждении в отношении В.ЛОЗИНСКОГО уголовного дела затем, чтобы я имел возможность обжаловать его в судебном порядке.

Говоря о заявлении, которое написал В.ЛОЗИНСКИЙ о добровольном сложении депутатских полномочий, адвокат сказал: «Считаю поступок моего клиента мужественным, но безрассудным, эмоциональным. Я его в этом не поддерживаю».

В свою очередь адвокаты бывших начальника Голованевского райотдела милиции Михаила КОВАЛЬСКОГО и прокурора Евгения ГОРБЕНКО соответственно Ярослав ГРИЗОДУБ и Павел ПОРТЯНКО отметили, что следствие в отношении их подзащитных ведется с нарушениями и предвзято.

Кроме того, на протяжении последних нескольких дней им не предоставлялась возможность встречи с клиентами.

В то же время адвокаты распространили обращение, в котором отмечают, что, по их убеждению, Генпрокуратура Украины активно лоббирует только одну из трех версий трагической гибели гражданина Валерия Олийныка.

Как отмечается в документе, из официальной версии Генпрокуратуры непонятно, кто применил оружие к потерпевшему, а расследование дела превратилось в процессуальную катастрофу.

Одновременно продолжается громкая информационная кампания, главным действующим лицом в которой выступает Генпрокуратура, заявляют адвокаты.

«На сегодняшний день очевидно, что следствие работает не на установление истины, а на ежедневное генерирование информационных поводов, направленных против одного конкретного лица, – В.ЛОЗИНСКОГО. Активное вмешательство в дело политических деятелей и предвзятое освещение его СМИ наводит на заключение о политической составляющей дела. Событие с В.ЛОЗИНСКИМ - это удачно отрежисированная и хорошо сыгранная постановка», - отмечают авторы документа.

По их словам, о заказном характере досудебного следствия по делу также свидетельствует следующее заявление пресс-службы Президента Украины: «Президент констатирует, что неприемлемой является ситуация, когда двое из трех участников чрезвычайной ситуации получили статус подозреваемых, а третий – народный депутат от БЮТ, статус свидетеля. Президент отмечает, что в упомянутом преступлении не должно быть “белых пятен”. Все участники должны быть наказаны, несмотря на ранги и политический статус».

То есть, как утверждают адвокаты, Президентом заблаговременно определено, кто должен оказаться за решеткой, а, следовательно - в каком направлении должно работать следствие.

Адвокаты также критикуют представление Генеральной прокуратуры в Верховную Раду в отношении В.ЛОЗИНСКОГО. По их словам, «после ознакомления с текстом представления становится очевидным, что оно только по названию может считаться процессуальным документом органа досудебного следствия, но не по своей сути. Настоящий документ фактически является справкой о ходе досудебного следствия в уголовном деле, и никоим образом не может считаться процессуальным документом».

Как говорится далее в их документе, подтверждение вины В.ЛОЗИНСКОГО в совершении преступления протоколами осмотра места происшествия, осмотра тела подтверждают факт и событие преступления, но никак об не виновность конкретного лица.

Также адвокаты обращают внимание на то, что при внесении представления с просьбой дать согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и взятие под стражу В.ЛОЗИНСКОГО следователем допущены многочисленные нарушения установленного порядка подготовки и внесения такого представления, поскольку по каждому виду меры пресечения должно подаваться отдельное представление.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 июля, Верховная Рада приняла постановление о прекращении депутатских полномочий В.ЛОЗИНСКОГО в соответствии с его заявлением.

За данное решение проголосовали 415 народных депутатов из 444, зарегистрированных в сессионном зале.

Между тем некоторые депутаты, в частности член депутатской группы “За Украину!” Андрей ПАРУБИЙ, не исключают, что В.ЛОЗИНСКИЙ уже оставил территорию Украины.