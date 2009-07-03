Пышного уволили за то, что он говорил правду о газовых контрактах?

Решение о прекращении полномочий члена наблюдательного совета Ощадбанка Андрея ПЫШНОГО, который является заместителем председателя совета Всеукраинской общественной организации «Фронт перемен», связано с резкой критикой действий руководства государства в энергетической сфере.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН заявлении “Фронта перемен” по поводу указа Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО от 2 июля.

Как сказано в заявлении, А.ПЫШНЫЙ отмечал в интервью СМИ, что ключевой ошибкой является переложение груза просчетов в энергетической сфере на банковскую систему Украины. Он заявлял, что политика Кабинета министров относительно обеспечения энергоресурсами “не только не решила вопроса адекватной цены и условий снабжения, но и включила в зависимость банковскую систему Украины».

А.ПЫШНЫЙ утверждал, что Ощадбанк “вернулся в 1999-2000 гг. и руководствуется "телефонным правом", а не законодательством”. По его словам, на сегодня поиском денег “для выполнения «удивительных газовых контрактов» правительства не занимается разве что Минкультуры”, говорится в сообщении.

Он отмечал, что госбанки должны кредитовать в первую очередь государственные приоритеты. Надо бояться не кредитования государственных предприятий, а скорее “неспособности власти адекватно оценивать системные риски», подчеркивал А.ПЫШНЫЙ, отмечают во «Фронте перемен».