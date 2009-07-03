В БЮТ сомневаются, что ВР заработает хоть на следующей неделе
14:18, 03 июля 2009Политика
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Появятся новые споры?
|Валерий Писаренко
Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал сегодня в интервью журналистам.
«Вероятность этого очень низкая», - сказал депутат.
В.ПИСАРЕНКО объяснил это тем, что на следующей неделе может появиться еще ряд вопросов, которые вызовут споры в сессионном зале, в частности, вопрос внесения изменений в Бюджетный кодекс. Он напомнил, что данный закон находится на подписи у Президента.
«Я хочу сказать, что два дня внеочередных сессий (1 и 3 июля) продемонстрировали, какой будет работа парламента не только на следующей неделе, но и до конца избирательной президентской кампании», - сказал В.ПИСАРЕНКО.
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