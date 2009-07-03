В БЮТ сомневаются, что ВР заработает хоть на следующей неделе

14:18, 03 июля 2009
Политика
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Появятся новые споры?

Валерий Писаренко
Народный депутат от БЮТ Валерий ПИСАРЕНКО считает маловероятным принятие на следующей пленарной неделе решений по кадровым вопросам.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал сегодня в интервью журналистам.

«Вероятность этого очень низкая», - сказал депутат.

В.ПИСАРЕНКО объяснил это тем, что на следующей неделе может появиться еще ряд вопросов, которые вызовут споры в сессионном зале, в частности, вопрос внесения изменений в Бюджетный кодекс. Он напомнил, что данный закон находится на подписи у Президента.

«Я хочу сказать, что два дня внеочередных сессий (1 и 3 июля) продемонстрировали, какой будет работа парламента не только на следующей неделе, но и до конца избирательной президентской кампании», - сказал В.ПИСАРЕНКО.

 

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