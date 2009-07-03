Лозинский уже сбежал из Украины?

Член депутатской группы “За Украину!” Андрей ПАРУБИЙ не исключает, что народный депутат от БЮТ Виктор ЛОЗИНСКИЙ оставил территорию Украины.

Об этом А.ПАРУБИЙ сказал в комментарии сайту общественного движения “За Украину”, высказываясь по поводу лишения полномочий В.ЛОЗИНСКОГО, которого подозревают в причастности к нанесению тяжелых телесных повреждений, повлекших гибель жителя Кировоградской области Валерия Олийныка.

А.ПАРУБИЙ допустил, что “В.ЛОЗИНСКИЙ уже находится за рубежом и украинское следствие не сможет довести это дело до конца”.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 июля, Верховная Рада приняла постановление о прекращении депутатских полномочий В.ЛОЗИНСКОГО в соответствии с его заявлением.

За данное решение проголосовали 415 народных депутатов из 444, зарегистрированных в сессионном зале.