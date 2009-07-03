Янукович: снятие неприкосновенности - технология для очковтирательства

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ отмечает, что правительство и парламентская коалиция ставит сегодня на рассмотрение вопрос отмены неприкосновенности народных депутатов с целью недопущения поднятия зарплат и пенсий самым бедным гражданам.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН пресс-службой Партии регионов заявлении В.ЯНУКОВИЧА.

“БЮТ и правящая коалиция пытаются всяческими методами отвлечь внимание общества от наиболее болезненных проблем, которые переживают в настоящее время миллионы граждан под грузом растущих цен и общего ухудшения жизни наименее защищенных людей”, - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

По убеждению лидера Партии регионов, “вместо того, чтобы выполнить свой долг и немедленно повысить зарплаты и пенсии самым бедным, правительство ТИМОШЕНКО, как всегда, использует разного рода технологии для очковтирательства”.

Депутат объяснил, что такой технологией является и поднятый в который раз вопрос об отмене депутатской неприкосновенности. “Эту технологию правящая коалиция использует еще с 2005 года. Всякий раз, когда эти правители доводят экономику до наихудших показателей, а в настоящее время, мы знаем, падение ВВП составляет уже минус 20% (беспрецедентный в мировой практике спад), власть вспоминает о депутатской неприкосновенности”, - говорится в заявлении.

При этом В.ЯНУКОВИЧ напомнил, что в парламенте давно зарегистрирован законопроект Партии регионов, предусматривающий отмену неприкосновенности всех – Президента, депутатов, судей. “Но коалиция не хочет голосовать за данный проект. А лишение неприкосновенности всех, и судей в том числе, – это был бы существенный шаг в направлении необходимых Украине реформ, в том числе и реформы судопроизводства. Ведь именно реформа судопроизводства является, можно сказать, краеугольным камнем в целом комплексе борьбы с коррупцией, которая при правлении нынешней команды достигла невиданных размеров”, - заявил В.ЯНУКОВИЧ, уточнив, что “Украина оказалась на первом месте в мире по уровню коррупции”.

По убеждению лидера Партии регионов, “борьбу с коррупцией следует начинать с высших властных кабинетов, где она процветает особенно буйно”.

“Но это отдельный вопрос. Им нельзя прикрываться от важнейшего – от необходимости облегчить жизнь самым бедным и наиболее обиженным этой властью гражданам”, - подчеркнул он.

Как отметил В.ЯНУКОВИЧ, “первая и главная обязанность власти сейчас – поднять зарплаты и пенсии наименее защищенным гражданам”.

“И мы требуем, чтобы правящая коалиция, правительство этот долг выполнили”, - подчеркнул лидер Партии регионов.