Регионалы жалуются, что коалиция говорит с ними на языке диктатуры

Фракции Верховной Рады Украины не договорились относительно повестки дня заседания, и депутаты от Партии регионов продолжают блокировать работу парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил первый заместитель лидера фракции Партии регионов Александр ЄФРЕМОВ.

По его словам, фракция Партии регионов настаивает, чтобы парламент сегодня рассмотрел пакет законопроектов, направленных на социальную защиту населения. При этом, сказал он, фракции коалиции отказываются от этого.

Он заметил, что коалиция требует первым вопросам рассмотреть снятие депутатской неприкосновенности с члена фракции БЮТ Виктора ЛОЗИНСКОГО.

Кроме того, добавил А.ЕФРЕМОВ, коалиция требует рассмотрения кадровых вопросов.

В то же время, сказал он, коалиция требует, чтобы были рассмотрены только некоторые кадровые вопросы, и при этом требования оппозиции относительно кадровых вопросов игнорируются.

«Коалиция пытается разговаривать с нами языком диктатуры, но на это мы не пойдем», - сказал он.

А.ЕФРЕМОВ заметил, что если интересы фракции Партии регионов не будут учтены, то она будет работать теми же методами, которыми работает.

По словам А.ЕФРЕМОВА, фракции коалиции также требуют рассмотреть «чисто спекулятивный законопроект об отмене депутатской неприкосновенности».