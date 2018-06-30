Киевляне штурмовали мэрию (репортаж)

Вчера, в день празднования годовщины Помаранчевой революции, Майдан без флагов БЮТ и Нашей Украины выглядел непривычно. Казалось, главные идеологи революции покинули народ, забыв о событиях двухгодичной давности. Но, когда следующим утром весь Крещатик заполнили колонны с теми же флагами, люди шли не с праздничным настроением, и не в сторону Майдана.

В этот день должна была состояться внеочередная сессия Киеврады, на которой оппозиционные фракции, – БЮТ, Наша Украина, Пора-ПРП собирались поднять вопрос об отмене решения городского председателя о повышении коммунальных тарифов. Но ни соответствующее решение, ни даже сама сессия не состоялись.

Вместо этого несколькотысячная толпа преимущественно с желтыми ипомаранчевими флагами перегородила весь Крещатик и перекрыла подступы до мэрии. Люди кричали, плакали, ссорились, молились, пытались прорваться в помещение через тяжелые дубовые двери. Депутаты оппозиционных мэру фракций обвиняли городскую администрацию в том, что кворум в Киевраде, якобы, не был собран преднамеренно. Мол, на депутатов давили, угрожали и улещивали обещаниями, чтобы на сессии не зарегистрировались не только члены фракции Блока Черновецкого. Но и социалисты, регионалы и депутаты от блока Литвина, с которых пришел лишь один. Социалистка Валентина Семенюк, утверждают бютовцы, вчера предупредила членов городской фракции о личной ответственности за явку на сегодняшнюю сессию. Одного из фракции СПУ уже, якобы, успели исключить.

Такое противостояние, твердят в БЮТ, обусловленно желанием оппозиции проголосовать за отмену постановления мэра о повышении тарифов. Правда, не совсем понятно, каким образом, ведь большинство составляют те же “регионалы”, социалисты и фракционеры блока Черновецкого.

“Ни один регионал не поддерживает политику снижения тарифов, - говорит депутат горсовета от Пора-ПРП Владимир Бондаренко. – А повышение должно быть обосновано. Тарифы могут подняться на 10-15%, пусть на 25%, но не на 350%! Нет ни одного расчета! Это попытка забраться в карман каждого киевлянина”.

Бондаренко заявил, что депутаты на сессии собираются принять “взвешенное решение, которое должно удовлетворить граждан и коммунальные хозяйства”. Он заверил, что городской совет имеет полное право принимать любые решения в этом вопросе, и они будут законными.

Виталий Кличко, депутат горсовета сообщил о том, что “Президент поинформирован (в этом вопросе), сегодня в Секретариате Президента разрабатывается стратегия, как снять это напряжение.”

На помощь местным депутатам пришли несколько нардепов ВР от БЮТ и НУ. Николай Томенко, выступая под воздушными шариками с надписью “Космос ЛЬОНЯ Земля” и “Я снижу тарифы. Льоня”, напомнил, что два года назад люди пришли сюда, чтобы услышать позицию киевской власти, и сегодня ситуация повторяется. “Два года назад киевская власть не имела выбора кроме того, чтобы поддержать народ или сдаться. У нынешней столичной власти такой же выбор”...

По мнению Томенко, статус столицы и специфика ее самоуправления предусматривают, что “необходимо этот вопрос (повышение коммунальных тарифов) принять на сессии горсовета и отправить в Минюст. Тот должен проверить правомерность и зарегистрировать его. Но этот документ был подан в Киевраду безо всякого экономического обоснования, не было ни одного объяснения, почему именно такие цифры и какая логика повышения. Непонятно также, как будут выплачиваться субсидии”.

Михаил Поживанов, коллега Томенко по парламенту, член фракции Наша Украина, выразил мнение, что следующим шагом, если киевский мэр не прислушивается к требованиям киевлян, может быть поставлен вопрос об отставке городского председателя. “Юридически это тяжело сделать, поскольку закон о местном самоуправлении лишь в нескольких случаях позволяет выразить недоверие городскому председателю и назначить новые выборы. Такое решение должны принимать две трети депутатского корпуса. Сегодня Киеврада к этому не готова, потому что расстановка сил 50/50. Но если так будет продолжаться, другие депутаты отвернутся от мэра”.

Киевляне, уже выслушав резолюцию митинга, не собирались расходиться. Хотя в планах организаторов акции был поход к Секретариату Президента, чтобы передать резолюцию. Люди заслушались политиков, которые обещали Черновецкому новый Майдан. Палатки, что должны появиться этой пятницы вокруг КГГА, говорят они, будут стоять, пока не будет упразднено “тарифное” постановление.

Несколькими часами позже, когда на улице шел дождь и возле мэрии никого с пикетчиков не осталось, возле КГГА опять стали собираться люди, немного больше десятка. Под мэрией курили в ожидании чего-то с десяток журналистов, приглашенные пресс-службой городской администрации с намеком на сенсацию. К нам подошел какой-то парень, завел разговор на тему “ну что, добились чего-то эти помаранчевые наемники?”

Представители администрации пригласили журналистов к группе людей, руководитель которой должен был дать какое-то “очень интересное интервью”. Некий Дмитрий рассказывал журналистам: “я привел сегодня на (утреннюю) акцию к мэрии 400 человек, за каждого из которых мне обещал заплатить по 50 гривен Сергей Хоменко. Но начался небольшой кавардак, и я был вынужден забрать всех своих с акции, чтобы не началось столкновений со стражами порядка. Мы должны были здесь отстоять 6 часов и после этого получить обещанные деньги, но фактически отстояли меньше трех часов. Из-за этого мой заказчик отказался оплатить за услуги.”

За полчаса до этого интервью Дмитрия видели в коридорах КГГА, - сообщил журналистам Сергей Самеляк, который отрекомендовался представителем БЮТ, - мэрия же и организовала эту встречу “сотника” с прессой. Бютовец, позвонил по телефону упомянутому “заказчику”, тот по телефону заявил, что это – провокация.

Дмитрий Стаховский, фото автора