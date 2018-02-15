Мэр Одессы Труханов провел ночь в СИЗО: сегодня ему будут избирать меру пресечения (видео)

Сегодня меру пресечения мэру Одессы и его сообщникам будет избирать столичный Соломенский суд.

Городской голова Одессы Геннадий Труханов ночь провел в следственном изоляторе, сегодня ему должны избрать меру пресечения.

Как говорится в сюжете ТСН, вчера Труханова так и не довезли до суда. Как пояснил прокурор – из-за отсутствия технической возможности.

Сегодня меру пресечения мэру Одессы и его сообщникам будет избирать столичный Соломенский суд.

Как сообщал УНИАН, 14 февраля детективы Национального антикоррупционного бюро задержали Труханова и его заместителя Павла Вугельмана.

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Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением).

13 февраля детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили о подозрении четырем должностным лицам мэрии Одессы, в том числе и городскому голове.

14 февраля прокуроры САП подали в Соломенский райсуд ходатайство об избрании Труханову меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 50 млн грн. Кроме того, сторона обвинения просит суд избрать меры пресечения в виде залога в размере 30 млн грн заместителю Труханова и залога в размерах по 10 млн грн другим фигурантам производства.