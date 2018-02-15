В НАБУ знали о планах Труханова прибыть в Киев 14 февраля - адвокат

Этот факт пытаются скрыть, что может свидетельствовать о слабой позиции стороны обвинения, считает адвокат мэра Одессы.

На данный момент осуществляется искусственное нагнетание ситуации по делу Геннадия Труханова, а сотрудники НАБУ знали о его планах прибыть в Киев 14 февраля, заявил адвокат мэра Одессы Александр Лысак.

"Я как, адвокат мэра, лично сообщил детективам о том, что он прерывает командировку и прибывает в Киев для проведения следственных действий. Почему этот факт укрывается; кому это выгодно пока не известно. По практике знаю, что это осуществляется исключительно для давления на суд. Не сомневаясь в профессиональности детективов и прокуроров, надеюсь на здравый ум и цивилизованные отношения", - заявил в интервью корреспонденту Интернет газеты «Взгляд из Одессы» адвокат.

«Действительно, попытки скрыть тот факт, что детективам НАБУ было известно о планах мэра Одессы прибыть 14 февраля в Киев, вызывают множество вопросов. Это может свидетельствовать о слабой позиции стороны обвинения. Но, не только об этом. 5 февраля Геннадия Леонидовича вызывали на допрос в качестве свидетеля. В этом же качестве его допрашивали, в последний раз, 3 октября 2017 года. На протяжении 12 часов он ответил на 72 вопроса. Вопрос, что произошло с момента объявления подозрения, пока тоже остаётся без ответа», - сообщил Александр Лысак.