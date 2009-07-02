Черновецкий уже собирается брать деньги за воду из бюветов?

Черновецкий требует обустроить бюветы счетчиками и брать плату за пользование водой. Об этом заявил один из лидеров Блока Виталия Кличко, глава Украинской селянской демократической партии Дмитрий Андриевский.

Как сообщил оппозиционный политик, «Киевводоканал» обратился в районные администрации с требованием обеспечить учет воды, которая подается через бюветные комплексы, и заключение договоров об уплате за нее по тарифам, утвержденным для населения.

Дмитрий Андриевский заметил, что в случае отказа или промедления с заключением договоров «Киевводоканал» угрожает прекратить подачу воды в бюветы.

«Это очередной налог, заимствованный Черновецким у сеньора Помидора. Следующий шаг – разве что внедрить плату за дождь», - отметил политик.

По его мнению, «Киевводоканал» не имеет никакого права брать плату за бесплатную воду.

«Это вода из открытого источника, на покупку или транспортировку которой «Киевводоканал» не тратит ни одной копейки. Потому вынуждать киевлян ее покупать, это все равно, что требовать платить за воду из колодца», - отметил Дмитрий Андриевский.