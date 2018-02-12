На должность главы УКРОПа претендуют три кандидата

Главу партии изберут на съезде УКРОПа 3 марта в Киеве.

Организационный комитет XIV съезда «Украинского объединения патриотов – УКРОП» зарегистрировал трех кандидатов на пост главы партии. Это действующий глава политсовета, народный депутат Тарас Батенко, глава Криворожской городской организации УКРОПа, глава Совета ветеранов АТО партии Николай Колесник, и глава Сумской областной организации политсилы Владислав Луговой.

Главу партии изберут на съезде УКРОПа 3 марта в Киеве. К тому времени зарегистрированные кандидаты будут осуществлять поездки в регионы, где будут общаться с однопартийцами.

«Мы запустили процесс избрания главы партии в соответствии с новым Уставом. Все претенденты представят свои программы в регионах. Лишь после этого состоятся выборы – во время XIV съезда партии 3 марта», – сообщил глава Оргкомитета съезда УКРОПа Денис Борисенко.

Подробнее о кандидатах:

Тарас Батенко, глава политсовета УКРОПа, народный депутат Верховной Рады Украины VIII созыва. Избран в одномандатном округе № 123 во Львовской области. Кандидат политических наук, автор ряда книг, посвященных национально-освободительному движению в Украине в XIX-XX вв., а также политического портрета Владимира Путина с острой критикой авторитарного режима в России.

Николай Колесник, глава Криворожской городской организации УКРОПа и фракции политсилы в Криворожском городском совете, глава Совета ветеранов АТО партии. С марта 2014 года – куратор 40-го батальона территориальной обороны «Кривбасс». Содействовал выводу военных и освобождению пленных из Иловайского и Дебальцевского котлов.

Владислав Луговой, глава Сумской областной организации УКРОПа. С октября 2015 года – депутат Сумского областного совета, глава фракции УКРОПа, член президиума облсовета.