Как Ющенко праздновал День Свободы (фоторепортаж)

Вместо Майдана был торжественный прием в Мариинском дворце. Вместо Гринджол - классическая музыка. Мариинский парк в тот день был закрыт для рядовых посетителей...

22 ноября Президент Украины Виктор Ющенко провел официальный прием по случаю второй годовщины Дня Свободы.

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Президент поздравил собравшихся с большим для Украины праздником. И отметил, что курс Украины на демократию - необратим.

«В этом дне - дух нашей борьбы за независимость и свободу на протяжении многих веков. День Свободы объединяет нас и в то же время закладывает связь между нашим временами и ближайшими взлетами украинских национальных достижений», - подчеркнул Президент.

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В своей торжественной речи Ющенко подчеркнул, что украинцы являются нацией свободных людей. «Свобода как чистый воздух: осознаешь и чувствуешь ее только лишь, если ее недостает», - подчеркнул глава государства. Ющенко сказал, что гордится тем, что Украина сегодня по праву принадлежит к числу свободных народов мира.

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Из числа украинских политиков на мероприятии присутствовали глава Верховной Рады Александр Мороз, некоторые члены правительства, в частности имнистр иностранных дел Борис Тарасюк, министр обороны Украины Анатолий Гриценко, министрв внутренних дел Юрий Луценко. Народные депутаты, преимущественно из фракции «Наша Украина», и несколько депутатов из фракции БЮТ, представители судебной ветви власти, глава ЦИК Ярослав Давыдович, известные политики, деятели культуры и религии. Также лидеры нескольких непарламентских сил. Глава партии «Реформы и порядок» Виктор Пинзеник, лидер своей фракции в Киевсовете Виталий Кличко и другие.

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Премьер-министр Виктор Янукович на прием в Мариинскому дворце не пришел, поскольку считает, что это был праздник участников Помаранчевой революции.

Он отметил, что на прием к Президенту Украины не были приглашены председатели парламентских комитетов и многие члены правительства. «Если бы шла речь речь о национальном празднике, то там должны были бы быть все политические силы», - сказал Янукович.

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В то время, как в Мариинском шел официальный прием, несколько сотен активистов «Поры», УНА-УНСО и других правых партий и организаций, скандируя «Ющенко! Ющенко!», пытались подойти к дворцу. Милиция остановила их возле Верховной Рады. В тот день Мариинский парк был закрыт для рядовых посетителей.

Фото Михаила Маркива