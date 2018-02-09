Тимошенко в США: Главные темы встреч – противодействие коррупции и поиск мира на Донбассе

В рамках визита в США Юлия Тимошенко вместе с делегацией от «Батькивщины» провела ряд встреч с влиятельными американскими высокопоставленными должностными лицами, а также приняла участие в Национальном молитвенном завтраке в присутствии президента США.

В пятницу, 9 февраля, в рамках рабочего визита в США Председатель партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко провела встречу с помощником Государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Вессом Митчеллом.

Стороны обсудили пути достижения устойчивого мира на Востоке Украины и ситуацию в анексированном Крыму.

Также особое внимание было уделено борьбе с коррупцией: речь шла об эффективности функционирования уже существующих антикоррупционных институтов и перспективы создания Антикоррупционного суда, который был бы полностью независимым.

В рамках визита в США Юлия Тимошенко вместе с делегацией от «Батькивщины» провела ряд встреч с влиятельными американскими высокопоставленными должностными лицами, а также приняла участие в Национальном молитвенном завтраке в присутствии президента США.

Со Специальным представителем Государственного департамента США по вопросам Украины Куртом Волкером Юлия Тимошенко обсудила перспективы урегулирования конфликта на Востоке Украины, возможности введения миротворческой миссии ООН на Донбассе и вопросы двустороннего сотрудничества между США и Украиной.

Лидер «Батькивщины» и Специальный представитель Госдепа США подробно обсудили внутриполитическую и экономическую ситуацию в Украине и ее влияние на перспективу достижения устойчивого мира на Донбассе.

Тимошенко и Волкер были единодушны в необходимости достижения конкретных результатов работы антикоррупционных учреждений в Украине. Речь шла об уважении к верховенству права и соблюдению демократического политического процесса в контексте следующих президентских и парламентских выборов.

Ситуация в Украине, в частности вопросы, связанные с агрессией России против нашего государства, и предоставления летального оружия Соединенными Штатами Америки Украине – об этом шла речь на встрече Юлии Тимошенко с председателем Комитета по иностранным делам Сената США Бобом Коркером.

На встрече Юлии Тимошенко с высокопоставленным членом Республиканской партии США, сенатором Марко Рубио в основном речь шла о безопасности и социально-экономической ситуации в Украине.

Марко Рубио также принял приглашение Юлии Тимошенко в удобное время вместе с коллегами посетить Украину.

На встрече лидера «Батькивщины» с руководством Комитета по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса США было акцентировано внимание на необходимости борьбы с коррупцией в высших эшелонах власти, создания и укрепления антикоррупционных органов и введения парламентско-общественного контроля за силовыми ведомствами.

Также в рамках рабочего визита в США Юлия Тимошенко провела встречу с бывшим астронавтом, сенатором Биллом Нельсоном.