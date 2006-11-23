СБУ презентует рассекреченные архивные документы о Голодоморе в Украине

24 ноября о 10.00 в “Украинском доме” откроется выставка архивных документов Службы безопасности Украины о Голодоморе 1932-1933 годов “Рассекреченная память”.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, выставка презентует рассекреченные Службой безопасности Украины архивные документы советских органов государственной безопасности, в которых рассказывается о Голодоморе 1932-1933 годов в Украине, общим объемом около 5 тысяч листов.

На выставке будут представлены приказы и директивы Государственного политического управления УСРР, документы тайного делопроизводства и оперативно-статистической отчетности о репрессиях на селе, архивные уголовные дела жертв карательной политики коммунистического режима, свидетельства очевидцев, материалы перлюстрации чекистами писем крестьян, красноармейцев, представителей других слоев населения Украины.