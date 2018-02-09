Украина — первая страна, где Нацбанк шпионит за комедиантами - нардеп

Депутат отметил, что письмо о благосостоянии работников компании не является конституционным долгом регулятора, который на самом деле должен следить за гривной.

Попытки Нацбанка получить доступ к счетам полусотни топ-менеджеров, журналистов и ведущих канала "1+1", среди которых и "Студия Квартал-95", является абсолютным нонсенсом, считает нардеп Игорь Луценко.

Об этом он сказал в эфире передачи "Право на власть".

Депутат отметил, что письмо о благосостоянии работников компании не является конституционным долгом регулятора, который на самом деле должен следить за гривной.

"Шпионить за комедиантами, видимо, до такого еще ни один национальный банк в мире не опускался. Это первая, пожалуй, страна - Украина, где национальный банк шпионит за комедиантами, собирает данные о их средствах", - отметил Луценко.

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Он также добавил, что ранее это был один из самых передовых институтов, однако сейчас "это один из самых коррумпированных институтов".

Луценко убежден, что после смены власти, деятельность высших должностных лиц НБУ будут расследовать на международном уровне, в частности и Валерии Гонтаревой.

"Понимая, что нужно сейчас прикрывать свои хвосты, они минимизируют свои риски", - пояснил действия НБУ народный депутат от "Батькивщины".

Ранее Национальный банк Украины сообщил, что обнаружил ряд транзакций с признаками правонарушений во время проверки Приватбанка и требует раскрытия информации о персональных счетах работников канала "1+1".