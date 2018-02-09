Яценюк предлагает Раде исправлять президентский проект об антикоррупционном суде

Яценюк убежден, что парламент сможет внести изменения, которые "должны соответствовать рекомендациям Венецианской комиссии" между первым и вторым чтениями законопроекта.

Арсений Яценюк поддержал создание антикоррупционного суда в Украине и так прокомментировал свое видение пути законопроекта в Верховной Раде:

"Президент высказал свое видение относительно того, как должен быть сформирован антикоррупционный суд. Парламент еще не высказал своего видения по этому вопросу. Вчера спикер заявил о том, что в кратчайший срок законопроект будет включен в повестку дня и я убежден, что он будет проголосован в первом чтении", - сказал бывший премьер-министр Украины в интервью Украинской службе "Голоса Америки".

Яценюк убежден, что парламент сможет внести изменения, которые "должны соответствовать рекомендациям Венецианской комиссии" между первым и вторым чтениями законопроекта.

В ходе встреч с американскими чиновниками во время своего пребывания в Вашингтоне на этой неделе, Яценюк подчеркивал, что преодоление коррупции потребует больше, чем создание антикоррупционного суда.

"Мы дискутировали с нашими американскими партнерами не только о суде как одном из инструментов борьбы с коррупцией. А о всеобъемлющей программе борьбы с коррупцией", - сообщил он.

В интервью Яценюк назвал шесть факторов необходимых для преодоления коррупции в Украине.

1. Демонополизация экономики.

2. Приватизация государственных компаний, а ведь именно там сидят коррумпированные политические интересы".

3. Преодоление коррупции в системе государственных закупок. "Электронные закупки дали возможность раскрыть этот рынок и снизить там коррупцию", - подчеркнул политик.

4. Реформа правоохранительной системы и системы государственной службы. Здесь Яценюк, в частности, отметил низкий уровень заработных плат госслужащих. Этот вопрос решается в Украине, убежден Яценюк. "посмотрите на общий уровень заработных плат и в армии, и в полиции, для судей – это же было очень важно – и новый Верховный суд уже получает не 10 тысяч гривень, а сотни тысяч гривень", - подчеркнул он.

5. Дерегуляция экономики. "Чем меньше влияния государства, чем меньше всякого рода лицензий, разрешении, чем меньше механизмов этой коррупционной деятельности, тем меньше будет самой коррупции", - убежден политик.

6. Децентрализация, "для того, чтобы передать ресурсы из Киева на низ. И мы это сделали. Тогда местная власть должна нести ответственность перед гражданами, которые проживают на этой территории, как они использовали эти деньги", - отметил Яценюк.