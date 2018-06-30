А.Турчинов: Лицо Луценко стало похожим на лицо Кушнарева

Янукович с коммунистами выиграли уже тогда, когда Ющенко отправил Тимошенко в отставку... “Регионам” следует позаботиться о законе об оппозиции, потому что по этому закону им очень скоро придется жить... Надеюсь, Президент примет правильное решение и распустит парламент... Лицо Луценко похоже на лицо Кушнарева?..

Заместитель председателя фракции БЮТ, один из ближайших соратников Юлии Тимошенко, бывший председатель СБУ ответил на вопросы УНИАН.

ЯНУКОВИЧ С КОММУНИСТАМИ ВЫИГРАЛИ УЖЕ ТОГДА, КОГДА ЮЩЕНКО ОТПРАВИЛ ТИМОШЕНКО В ОТСТАВКУ

Александр Валентинович, с каким чуством Вы встречаете вторую годовщину Майдана?

Для каждого, кто тогда был на Майдане, это, безусловно, событие всей жизни. Люди в нашей стране впервые почувствовали, что именно они делают историю. Они почувствовали, что есть нация, есть Украина, и именно от каждого из них зависит будущее нашего государства. Поэтому кто бы что ни говорил, это, безусловно, историческое событие. И не мы сейчас, а наши потомки смогут его оценить. БЮТ выступил с инициативой не делать никаких шоу, никаких трибун по случаю годовщины.

Я считаю, что политики оказались не совсем достойными того доверия, которое им тогда авансировали люди. И что нельзя спекулировать на чувствах миллионов людей, которые надеялись, что это будет не только их собственная победа, но и старт ускоренного развития страны.

К сожалению, не все выдержали экзамен. И поэтому, как по мне, в этот праздник людям, которые считают себя политиками, стоит задуматься.

Не могли бы Вы вспомнить какой-то интересный эпизод, связанный с Майданом?

Помню, как долго советовались - занимать помещения на Майдане, или нет. Мороз надвигается, людей приезжает все больше и больше. Одни говорят, что нужно занимать, другие - что нас обвинят в мародерстве. Дискуссия длится несколько часов. Тут к нам приходят и говорят: все помещения возле Крещатика уже заняты. Мне дают поручение прийти и назначить в них командиров, обеспечить порядок. Я приезжаю, а там уже избраны командиры и установлен военный порядок. Я их только легализовал. Вписал фамилии в готовые приказы. Вот так рождалась история.

Берет ли БЮТ на себя какую-то ответственность за то разочарование, которое охватило общество?

Мне не стыдно смотреть в глаза людям, с которыми я стоял на Майдане. И не только тем, кто был на трибуне, но и тем, кто лежал на асфальте, кто ночевал в палатках. Со многими мы поддерживаем тесные связи. Не наша вина, что в сентябре 2005 произошел излом. Янукович и коммунисты выиграли не на этих выборах и не за счет предательства социалистов. Они выиграли, когда Президент Ющенко отправил правительство Тимошенко в отставку без внятных объяснений. Объяснения о том, что кто-то кому-то отказался руку пожать, уместны в пивнушке, но несерьезные для государственных деятелей.

Именно тогда произошел излом, который привел к сегодняшним проблемам. Мы как противостояли тем, кто фабриковал дела, фальсифицировал выборы, пробовал установить тиранию, так и сейчас противостоим.

Мы с ним не подписывали ни Универсал, ни каких-либо других соглашений. Наших людей нет в их правительстве. И я считаю, что на сегодняшний день есть одна политическая сила, способная защитить демократический, европейский выбор нашей страны. Это - наш блок. И тем, кто разделяет такие взгляды, следует отбросить любые иллюзии, в том числе и Президенту, и объединить усилия именно вокруг нас.

Вчера мы сидели с Александром Третьяковым. Он хорошо отзывался о том времени, рассказывал, что во время Майдана сидел с Вами в одном кабинете. Нет ли у Вас сожаления, что Вы не вместе?

Я вспоминаю салюты в период Майдана. Они были не только в небе, но и в сердце. Вспоминаю инаугурацию, когда все пели вместе и у многих на глазах были слезы радости. Такие надежды, такая колоссальная энергия свелись в конце концов к представлению Виктора Януковича на должность премьера. И это вместо того, чтобы распустить парламент, который покрыл себя предательством. Но жизнь не останавливается, главное - сделать правильные выводы. И, простите, не наступать на грабли, которые набили столько шишек, что уже и лица в зеркале не узнать.

Находите ли правильным, что Юлия Владимировна поехала в Европу именно сейчас, в период празднования? (Юлия Тимошенко находится в Брюсселе.)

Она проводит плановый визит, встречается с руководством европейских стран. Все-таки в Европе должны знать, что те позиции, которые были поддержаны миллионами наших сограждан, - в надежных руках, и есть политическая сила, которая является носителем цивилизованных, демократических, европейских идеалов.

И не следует спешить ставить крест на европейской перспективе Украины. Это символично, что Тимошенко в Европе именно сейчас.

И что, даже бокал вина на поднимете за победу?

Я - баптист. И вообще не употребляю спиртного. Это мне не свойственно. Праздник он есть или в душе, или его нет. Алкоголь здесь ни при чем. У меня вся семья была на Майдане. Мама обеды на Майдан носила, жена простояла возле Администрации Президента от начала до конца. И даже сын, которому тогда было одиннадцать лет стоял там с одноклассниками.

“РЕГИОНАМ” СЛЕДУЕТ ПОЗАБОТИТЬСЯ О ЗАКОНЕ Об ОППОЗИЦИИ, ПОТОМУ ЧТО ПО ЭТОМУ ЗАКОНУ ИМ ОЧЕНЬ СКОРО ПРИДЕТСЯ ЖИТЬ

Сейчас политики анализируют причины, так сказать, неуспеха помаранчевых сил. Одна из них - августовское предательсво СПУ (когда социалисты образовали “антикризисную” коалицию с Партией регионов и коммунистами). Не кажется ли Вам, что поступок Мороза, был вызван поведением БЮТ? Вы настойчиво подпитывали его спикерские амбиции, и он так привык к мечте о должности, что решил занять ее любой ценой.

Нельзя поступок оправдывать обстоятельствами. За каждый поступок должен отвечать человек, который его совершает. Это и по закону человеческому и по законам Божьим. Оправдывать обстоятельствами, что вот кто-то лелеял гордыню, кто-то амбиции поддерживал, кто-то побуждал, кто-то подкупал... Александр Мороз - взрослый человек, он не новичок в политике, и это его финиш, его жизненное достижение, и, к сожалению, именно таким он войдет в историю.

БЮТ уже формирует теневой кабинет министров?

В чем нюанс: мы бы очень хотели не просто декларировать, что необходимо единение. Единение должно быть не на словах, а во время общего дела. И мы держим вакансии для тех, кто считает себя оппозицией. Мы не хотели бы, чтобы были три или четыре оппозиционных правительства. Тогда это дело вообще порочится исполнителями. Мы хотим дождаться пусть не всех, но хотя бы какую-то часть людей, способных работать на Украину. Хотя, безусловно, я понимаю, что это время не слишком легкое и для “Нашей Украины”, потому что многие люди покидают ряды этой политической силы. Есть противостояние и внутри фракции. И мы не злорадствуем, мы относимся с пониманием к их проблемам.

А где гарантии того, что новый кабинет не повторит судьбу первого теневого кабинета Тимошенко образца 1997 года? (Тогда Тимошенко находилась в оппозиции к Президенту Кучме.) Кстати, некоторые эксперты говорят, что есть тяготение к шоуменизации оппозиционной политики.

Это был первый оппозиционный кабинет. У нас не было такого влияния, такого мощного потенциала. Это была первая попытка, она была достаточно локальная, и не имела влияния на всю страну. Но чтобы достичь результата, нужно предпринимать первый шаг. Майдан также происходил не за один день, сначала были акции “Украина без Кучмы”, “Восстань, Украина!” И только потом вышли на Майдан.

Сегодня есть возможность обеспечить не факультативность, а реальность влияния оппозиционного правительства. Вообще отношения между властью и оппозицией не должны напоминать гражданскую войну. Нужно принять закон “Об оппозиции”. Это сделает реальным контроль оппозиции над властью. Необходимо воспитать серьезное отношение к оппозиционному правительству не только как каналу информации, а как к возможности серьезной подготовки кадров. И мы не спешим с правительством.

Потому что оппозиционное правительство на 90 процентов должно соответствовать реальному правительству, которое должно прийти, когда оппозиция и власть опять поменяются местами. Это может быть уже в начале следующего года. Ждать не так долго. И я бы советовал нашим политическим оппонентам более серьезно присматриваться к закону об оппозиции, потому что по этому закону им очень скоро придется жить.

НАДЕЮСЬ, ПРЕЗИДЕНТ ПРИМЕТ ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ И РАСПУСТИТ ПАРЛАМЕНТ

А каким это образом в следующем году власть и оппозиция поменяются местами?

Я надеюсь, что у нас хватит конституционных механизмов, и Президент, пройдя путь иллюзий, все же сможет принять правильное решение и распустить парламент.

А какие правовые механизмы для роспуска?

Сегодня правительство не имеет юридической легитимности. В августе месяце все акты относительно его назначения утратили силу. Члены правительства в соответствии с законом в течение двадцати дней должны были сложить мандаты. А если премьер не сложил за двадцать дней мандат, то акт о его назначении теряет силу. А та политика, которую они реализуют во время принятия бюджета, запуска отопительного сезона и тому подобное, приведет к тому, что к концу зимы, максимум - весны, у них не будет и политической легитимизации.

Не могли бы Вы прокомментировали противостояние в Киевсовете?

Сегодня процесс объединения оппозиции происходит не только на страницах газет. Киевсовет - тому пример. ПРП присоединилась к нашему блоку. Сначала мы начали с ними работать в Киевсовете. К этому присоединилась и фракция “Нашей Украины”. Я думаю, что у нас будет большинство, которое даст возможность отменить решение Черновецкого относительно повышения тарифов, запрещения продажи земли без прозрачных аукционов. И это будет реальным примером, что вместе можно достичь серьезных результатов.

В регионах ячейки БЮТ кое-где выступают инициаторами скандалов. Является ли нормальной ситуация, когда на местных выборах по несколько депутатов идут от вашей силы, когда звучат взаимные разоблачения - как это было на выборах в Черкассах?

Сегодня для всех ясно, что за нашей политической силой есть серьезные перспективы. И к нам присоединяются многие люди. Однако есть люди, которые хотят, используя авторитет нашего блока получить должности, стать мэрами. В Черкассах мы четко заявили: раз много желающих баллотироваться от нашего блока, значит, блок вообще никого не будет поддерживать, и пусть жители сами изберут себе мэра. Тем более что это должность скорее хозяйственная, чем политическая. Кроме того, мы взяли на себя ответственность за проведение выборов. Я собрал совещание руководителей наших партийных ячеек и сказал: мне неинтересно, чего хочет местная власть, прокуратура, но вы лично отвечаете, за то, чтобы выборы состоялись.

ЛУЦЕНКО – ЯРКИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЯНУКОВИЧА

Не кажется ли Вам, что помогая сейчас “отставить Луценко”, вы льете воду на мельницу Партии регионов?

Мы не голосовали за назначение министра Луценко в правительство Януковича. Как кстати, мы не голосовали ни за одного министра этого правительства и, соответственно, не планируем голосовать за отставку министра. Мы планируем голосовать за отставку в целом правительства Януковича. В то же время что касается Тарасюка, Гриценко, которые избраны по квоте Президента, то действительно здесь можно говорить о политической расправе, политическом заказе, и я сам активно выступал и говорил, что над министрами просто издевались в парламенте.

Как работать Тарасюку, когда в Универсале написано о НАТО, а премьер заявляет, что это не наш путь. Или Гриценко, которого коммунисты и “регионалы” обвиняют в том, что он развалил армию, а при этом ему дают бюджет, что уничтожает армию и низводит ее на уровень попрошаек. Более того, создавая им спецфонд, их вынуждают торговать оружием. Это – просто цинизм.

А что касается господина Луценко, то он яркий представитель правительства Януковича. Бандитизм поднял голову, и преступники, пока этот министр в должности, могут спать спокойно. Одно дело говорить красивые слова и проводить пресс-конференции, другое – скрупулезно заниматься делом. Если бы вместо того, чтобы проводить пресс-конференции, он занимался уголовными делами, в частности, того же Щербаня, то Щербань отдыхал бы в другом месте. Вместо того, чтобы тихо собрать доказательства, потом оформить дело и довести до суда, мы слышим пиар-акции, которые сводятся к выполнению политических заказов. “Регионы” нас столько грязью не поливали, как поливал господин Луценко. Потому что он считал, что это нравится Президенту. В то же время давайте посмотрим на результаты... Еженедельно в регионах убивают кого-то из наших активистов...

По статистике количество убийств сократилось именно при Луценко... Мы же живем не в виртуальном мире статистики. Идет отстрел наших активистов, во Львове в результате взрыва ранен заместитель председателя фракции и убит ни в чем не виноватый ребенок, на следующий день в собственной квартире в Донецке застрелили помощника нашего народного депутата. На следующей неделе убивают человека во Львовской области – активиста нашей партии. Я могу продолжить этот список. Бандиты, чувствуя свою безнаказанность и понимая, что единственная политическая сила, которая им противостоит – наш блок, просто развязали против нас войну. И таким путем хотят нас запугать.

А при Джиге (вероятном преемнике Луценко в должности министра внутренних дел, представителе Партии регионов) вам будет веселее, чем при Луценко? С врагами как-то разберемся. Упаси нас Господь от таких друзей, как Луценко.

Вы начали с Майдана. Так вот некорректно прикрывать неспособность работать своим «героизмом» на Майдане. Знаете, там были и более серьезные герои. Я помню, как было сформировано так называемое подразделение полевых командиров. Тимошенко призывала осаждать Администрацию Президента, нужно было вести людей, и тех, кто стоял под сценой и чьи лица ей были знакомы, она назначила полевыми командирами. Так люди стали героями.

Высокопоставленные лица, даже из правительства Януковича, должны отвечать за свои слова. Я, например, на прошлой неделе выиграл суд у Луценко, который во время выборов врал, что под моим руководством СБУ занималась незаконным прослушиванием. Я обратился к Генпрокуратуре с просьбой предоставить мне подтверждение этого дела, а мне сказали: нет, это политические заявления. Я обратился в суд и суд целых полгода медлил, и за полгода они ни одного доказательства своей лжи не привели.

ДЛЯ БОРЬБЫ С ОППОЗИЦИЕЙ, КАК И ПРИ КУЧМЕ, ИСПОЛЬЗУЮТ СИЛОВЫЕ СТРУКТУРЫ А чем завершилось дело с исчезнувшей папкой “по Могилевичу”? (О.Турчинова обвиняли в том, что при его руководстве СБУ в Службе безопасности вроде бы исчезло дело касательно международного преступника Могилевича, которому приписывают связи с РосУкрЕнерго.) Опыт Кучмы, к сожалению, никого ничему не научил. К сожалению, опять пытаются использовать силовые структуры для борьбы с оппозицией. И во время выборов они пытались сфабриковать не только дело о “прослушивании”. Людей из службы освобождали, чтобы остановить расследование резонансных дел. Дальше нужно было объяснять, почему не ведутся расследования по РосУкрЕнерго, которые инициировались в Службе безопасности под моим руководством. Нужно было затормозить, а впоследствии закрыть эти и другие дела, и для этого выдумали, что пропало какое-то загадочное дело Могилевича, которое там якобы десять лет находилось. Обвинили самого порядочного профессионала, генерала Кожемякина – вроде бы он там уничтожил что-то, когда я написал заявление об отставке. Это – ложь. И суд эти все сфабрикованные дела закрыл.

Ложь и фабрикация дел – это старая формула поливания оппонентов грязью, при помощи которой прикрывают собственные коррупционные отношения. Я и сейчас убежден, что без крыши на самом верху власти энергетические злоупотребления такого масштаба ни тогда, ни сейчас были бы невозможны. Именно тогда и возникают такие выдумки, как дела Могилевича, и другие просто фантастические вещи. А за ними прячутся коррупция, невыполнение обязанностей, политические заказы.

Каким Вы видите сотрудничество с “Нашей Украиной” в оппозиции? Со многими честными политиками фракции “Нашей Украины” мы сотрудничали и будем работать. Но не над построением каких-то мифических конфедераций, федераций и тому подобное. Это будет конкретная работа на результат, на победу. Что касается разговоров, упоминаний о героическом прошлом... Это – без нас. Разуверившихся людей можно убедить не болтовней, а реальными действиями.

И все-таки, какой момент Майдана Вас поразил больше всего? Я вспоминаю, как стучало сердце, когда пришла информация, что внутренние войска получили приказ идти на Киев и что им были выданы боевые заряды. Весь штаб тогда ночью не спал, и именно тогда не все проявили себя героями. Но нашлись честные генералы, офицеры – такие как генерал Петрук, генерал Скибинецкий, Кожемякин, руководитель ГУР Галака и другие, – которые сказали, что армия и честные офицеры спецслужб будут с народом и не дадут расстрелять беззащитных людей. Здесь произошел перелом, и именно тогда все поняли, что есть в Украине настоящие офицеры. Настоящие генералы. Настоящие герои. И центром тех событий, кстати, была Юлия Тимошенко, которая держала связь в том числе с генералами. И когда при этом Луценко говорит, что кто-то в красивых туфельках прошел по спинам вчерашних побратимов... Это – гадко.

А откуда Вы знаете, что он имел в виду туфельки Юлии Тимошенко? Потому что его лицо во время этого спича стало, как две капли воды, похоже на лицо Кушнарева, который также увлекался туфлями и ожерельем Тимошенко.

Медведчук говорил, что ни одного приказа идти на Киев не было... Приказ был. Колонны внутренних войск выехали из мест дислокации. Детальнее эту историю может рассказать Петрук, который тогда командовал сухопутными войсками, и еще несколько генералов и офицеров СБУ и Главного управления разведки. И если бы они не заняли твердую позицию и не сказали, что путь внутренним войскам будет перекрыт, то я не исключаю румынского варианта и каких-то других страшных сценариев.

Беседу вела Лана Самохвалова