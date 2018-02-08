Медиахолдинг "1+1 медиа" возмущен желанием Нацбанка получить доступ к счетам своих сотрудников

Сегодня, 08.02, в нашем распоряжении оказался запрос Национального банка Украины, адресованный и. о. главы правления Приватбанка с просьбой о раскрытии информации о движении по банковским счетам топ-менеджеров, журналистов и ведущих «1+1 медиа», а также сотрудников независимого продакшена, который производит часть контента для нашей медиагруппы.

Мы рассматриваем данный запрос как прямое давление и попытки политического преследования накануне выборов.

Мы крайне встревожены этим документом и желанием Нацбанка получить доступ к банковской тайне нескольких десятков сотрудников «1+1 медиа». Более того, у нас есть ряд вопросов:

1. С каких пор банковская тайна перестала касаться сотрудников нашей медиагруппы?

2. Если данная информация, как в последнее время принято у НБУ, касается расследований по ПриватБанку, отправлены ли соответствующие запросы по ряду других компаний и клиентов банка?

3. Закончена ли уже работа по е-декларированию всех украинских чиновников, чтобы у государственных организаций было время заниматься финансовыми операциями журналистов, ведущих и менеджеров медиаорганизаций?

4. Кто является инициатором запроса и можно ли считать это следующим шагом – после попытки не выдать каналу лицензию в прошлом году, попытки обвинить в государственной измене ведущего канала в этом году, а также угрозы выселения телецентра из офиса на Кирилловской, направленной против нашей медиагруппы?

Надеемся получить ответы в ближайшее время, официальные запросы отправлены в соответсвующие организации.