Депутат Рыбалка уверяет, что платит алименты на ребенка

Рыбалка пожаловался, что его бывшая жена и ее семья не дают ему возможности встречаться с 7-летней дочкой.

По словам депутата, за последние два года он перечислил на счет дочери около 3,7 млн грн.

Народный депутат от Радикальной партии Сергей Рыбалка уверяет, что платит алименты на ребенка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам, комментируя информацию некоторых СМИ о наличии его фамилии в реестре должников.

“Все что надо по закону - все мы платим. И мы законопослушные люди”, - сказал депутат.

В то же время Рыбалка пожаловался, что его бывшая жена и ее семья не дают ему возможности встречаться с 7-летней дочкой.

“Семья Буткевич (видимо, речь идет о семье Геннадия Буткевича, который является совладельцем одной из крупнейших украинских корпораций, занимающаяся розничной торговлей, — «АТБ-маркет» — УНИАН), сколько вам еще надо заплатить, сколько еще надо дать денег, чтобы вы дали возможность мне видеться с моим ребенком?”, - сказал он.

В Facebook Рыбалка написал, что ряд СМИ предоставили информацию о якобы наличии его фамилии в реестре неплательщиков алиментов.

“На самом деле я вовремя перечисляю на счет дочки существенные суммы. И для меня это дело чести. За последние два года я перечислил около 3,7 млн грн”, - отметил он.

Депутат добавил, что после развода его дочь проживает с матерью.

При этом Рыбалка пожаловался, что, «несмотря на все решения судов», ему не дают видеть дочь.

Рыбалка утверждает, что его фамилия появилась в реестре должников, поскольку “речь идет об иске, где человек пытается опровергнуть мои слова о коррупции”.

Он попросил журналистов “тщательно проверять факты, даже если некоторые подонки вам подсовывают правдоподобные фейки”.