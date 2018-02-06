Депутат Рыбалка уверяет, что платит алименты на ребенка

17:45, 06 февраля 2018
Политика
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Сергей Рыбалка / facebook.com/sergey.v.rybalka

Народный депутат от Радикальной партии Сергей Рыбалка уверяет, что платит алименты на ребенка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам, комментируя информацию некоторых СМИ о наличии его фамилии в реестре должников.

“Все что надо по закону - все мы платим. И мы законопослушные люди”, - сказал депутат.

В то же время Рыбалка пожаловался, что его бывшая жена и ее семья не дают ему возможности встречаться с 7-летней дочкой.

“Семья Буткевич (видимо, речь идет о семье Геннадия Буткевича, который является совладельцем одной из крупнейших украинских корпораций, занимающаяся розничной торговлей, — «АТБ-маркет» — УНИАН), сколько вам еще надо заплатить, сколько еще надо дать денег, чтобы вы дали возможность мне видеться с моим ребенком?”, - сказал он.

В Facebook Рыбалка написал, что ряд СМИ предоставили информацию о якобы наличии его фамилии в реестре неплательщиков алиментов.

“На самом деле я вовремя перечисляю на счет дочки существенные суммы. И для меня это дело чести. За последние два года я перечислил около 3,7 млн грн”, - отметил он.

Депутат добавил, что после развода его дочь проживает с матерью.

При этом Рыбалка пожаловался, что, «несмотря на все решения судов», ему не дают видеть дочь.

Рыбалка утверждает, что его фамилия появилась в реестре должников, поскольку “речь идет об иске, где человек пытается опровергнуть мои слова о коррупции”.

Он попросил журналистов “тщательно проверять факты, даже если некоторые подонки вам подсовывают правдоподобные фейки”.

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